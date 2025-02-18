Meta планує прокласти підводний інтернет-кабель, що охоплює всю земну кулю

Meta оголосила про плани будівництва підводного кабелю довжиною 50 000 км по всьому світу, пише УНН з посиланням на повідомлення компанії та BBC.

Деталі

Технологічний гігант заявив, що Project Waterworth, який сполучить США, Індію, Південну Африку, Бразилію та інші регіони, стане найдовшим у світі підводним кабелем після завершення проекту.

Ми оголошуємо про наш найамбіційніший проект щодо підводного кабелю: Project Waterworth. Після завершення проект охопить п'ять основних континентів і охопить понад 50 000 км (більше за окружність Землі), що зробить його найдовшим у світі проектом по підводному кабелю, що використовує найвищу продуктивну технологію з наявних - вказали у компанії у своєму блозі.

Meta, якій належать Facebook, Instagram та WhatsApp, прагне розширити свою присутність у технологіях за межі соціальних мереж, включаючи штучний інтелект (ШІ) та інфраструктуру, яка його підтримує, пояснює BBC.

Компанія заявила, що її новий проект щодо підводного кабелю забезпечить "провідне в галузі підключення" до п'яти основних континентів та допоможе підтримати її проекти в галузі ШІ.

Meta заявляє, що багатомільярдний проект спрямований на посилення зв’язку на "цифрових магістралях" світу.

Meta у повідомленні про проект Waterworth заявила, що прокладе свою кабельну систему на глибині до 7000 метрів і планує "використовувати вдосконалені методи заглиблення в зонах розломів з високим ризиком, таких як мілководдя біля узбережжя, щоб уникнути пошкоджень від якорів кораблів та інших небезпек".

За даними компанії, цей кабель стане найдовшим на сьогодні, буде використано систему з 24 оптоволоконних пар, що забезпечить йому більш високу пропускну здатність.

Аналітик у галузі телекомунікацій та технологій Паоло Пескаторе сказав, що це говорить про амбіції Meta.

"Meta продемонструвала сильне бажання заволодіти більшою частиною сегменту підключення", - сказав він.

"Це ще одна демонстрація того, як компанія прагне обійти конкурентів, надаючи користувачам унікальний досвід за рахунок тісної інтеграції обладнання, програмного забезпечення, платформи та своїх прагнень у галузі підключення", - додав він.

Доповнення

Підводні кабелі стають все більш важливими, оскільки вони забезпечують засоби живлення різноманітних цифрових послуг і швидкісної передачі даних по всьому світу.

Одні зі статистичних даних, що регулярно цитуються, свідчать про те, що більше ніж 95% світового інтернет-трафіку передається по підводних кабелях.

Дослідницька фірма ринку телекомунікацій TeleGeography стверджує, що нині у світі налічується понад 600 загальновідомих підводних кабельних систем.

Сюди входить кабель 2Africa, підтримуваний Meta та операторами мобільного зв'язку, такими як Orange, Vodafone та China Mobile, який з'єднує три континенти та охоплює 45 000 км.

Технологічні компанії, які виступають як основні постачальники веб-послуг, інвестували величезні суми в кабельну інфраструктуру.

Google заявила, що в 2024 році вона побудує перший підводний кабель, що з'єднує Африку та Австралію, і оголосила про інвестиції обсягом 1 млрд доларів для посилення зв'язку з Японією за допомогою двох нових підводних кабелів у Тихому океані.

Зростання важливості підводних кабелів посилило побоювання з приводу їх уразливості до атак або нещасних випадків.

Після серії обривів кабелів експерти заявили, що підводна комунікаційна інфраструктура стає дедалі популярнішою ареною геополітичної напруги та конфліктів.

У січні НАТО запустило місію щодо посилення спостереження за суднами у Балтійському морі після пошкодження критично важливих підводних кабелів минулого року.

НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря