НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря
Київ • УНН
НАТО посилює технічне спостереження в регіоні Балтійського моря після інциденту з пошкодженням підводних кабелів. Для охорони інфраструктури вже відправлено два кораблі.
Після пошкодження підводних кабелів НАТО розширює операції зі спостереження у регіоні Балтійського моря. Про це інформує Bloomberg, посилаючись на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, передає УНН.
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Зазначається, що чиновниця закликала посилити технічне спостереження за регіоном, оскільки, на її думку, неможливо відстежувати всю підводну активність за допомогою кораблів.
Ширша присутність НАТО в цьому районі має заспокійливий і стабілізуючий ефект, і ми дуже задоволені цим рішенням
За інформацією Bloomberg, наразі у Балтійське море відправлено два кораблі для посилення охорони інфраструктури.
Нагадаємо
В результаті спільної операції правоохоронних органів, прикордонників і військових із Фінської затоки було піднято якір, який 25 грудня міг пошкодити комунікаційний підводний кабель між Фінляндією та Естонією.