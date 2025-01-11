НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря

Після пошкодження підводних кабелів НАТО розширює операції зі спостереження у регіоні Балтійського моря. Про це інформує Bloomberg, посилаючись на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, передає УНН.

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Зазначається, що чиновниця закликала посилити технічне спостереження за регіоном, оскільки, на її думку, неможливо відстежувати всю підводну активність за допомогою кораблів.

Ширша присутність НАТО в цьому районі має заспокійливий і стабілізуючий ефект, і ми дуже задоволені цим рішенням