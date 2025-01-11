НАТО отправило корабли для усиления охраны инфраструктуры Балтийского моря

После повреждения подводных кабелей НАТО расширяет операции по наблюдению в регионе Балтийского моря. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, передает УНН.

Детали

Отмечается, что чиновница призвала усилить техническое наблюдение за регионом, поскольку, по ее мнению, невозможно отслеживать всю подводную активность с помощью кораблей.

Более широкое присутствие НАТО в этом районе имеет успокаивающий и стабилизирующий эффект, и мы очень довольны этим решением - заявила Элины Валтонен.

По информации Bloomberg, сейчас в Балтийское море отправлены два корабля для усиления охраны инфраструктуры.

Напомним

В результате совместной операции правоохранительных органов, пограничников и военных из Финского залива был поднят якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией.