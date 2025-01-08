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На дні Фінської затоки знайшли якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі

На дні Фінської затоки знайшли якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі

Київ • УНН

 • 101228 перегляди

Правоохоронці підняли з Фінської затоки якір, який імовірно належить російському танкеру Eagle S. Знахідка може бути пов'язана з пошкодженням комунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією 25 грудня.

В результаті спільної операції правоохоронних органів, прикордонників і військових із Фінської затоки було піднято якір, який 25 грудня міг пошкодити комунікаційний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. Якір, як підозрює слідство, належить танкеру Eagle S (він є частиною тіньового флоту росії). Про це повідомляє пресслужба фінської поліції на офіційному сайті, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що якір знайшли на маршруті Eagle S, на західному кінці сліду, виявленого на морському дні, неподалік місця, де він закінчувався. Це підтвердив гендиректор розслідування Рісто Лохі.

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Точне місце розташування якоря виявили в ніч із неділі на понеділок. Об'єкт підняли на поверхню 6 січня після 17:00.

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Його направили на технічні експертизи. Це допоможе перебігу попереднього слідства, підкреслив Рісто Лохі.

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У Прикордонній службі Фінляндії зазначили, що операція була "виключно масштабною з погляду кількості суден, які працювали в морі".

Під час слідчих дій, що тривали кілька днів, погодні умови в акваторії були складними й часом обмежували проведення робіт. Жвавий морський рух також приніс додаткові проблеми.

Нагадаємо

Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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