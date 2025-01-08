На дне Финского залива нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

В результате совместной операции правоохранительных органов, пограничников и военных из Финского залива был поднят якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S (он является частью теневого флота России). Об этом сообщает пресс-служба финской полиции на официальном сайте, передает УНН.

Детали

Отмечается, что якорь нашли на маршруте Eagle S, на западном конце следа, обнаруженного на морском дне, недалеко от места, где он заканчивался. Это подтвердил гендиректор расследования Ристо Лохи.

Точное местоположение якоря обнаружили в ночь с воскресенья на понедельник. Объект подняли на поверхность 6 января после 17:00.

Его направили на технические экспертизы. Это поможет ходу предварительного следствия, подчеркнул Ристо Лохи.

В Пограничной службе Финляндии отметили, что операция была "исключительно масштабной с точки зрения количества судов, которые работали в море".

Во время следственных действий, длившихся несколько дней, погодные условия в акватории были сложными и порой ограничивали проведение работ. Оживленное морское движение также принесло дополнительные проблемы.

Напомним

Финляндия получила разрешение удерживать задержанный танкер из "теневого флота", который повредил энергетический кабель и четыре кабеля связи в Балтийском море.