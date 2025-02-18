Meta планирует проложить подводный интернет-кабель, охватывающий весь земной шар

ukenru
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
04:00 • 102174 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 113515 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 115187 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 118161 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 120902 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 126687 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 140320 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201324 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169427 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 166075 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: США говорят вещи, которые очень нравятся путину

Зеленский: США говорят вещи, которые очень нравятся путину

17 февраля, 23:04 • 64837 просмотра
США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph

США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph

18 февраля, 00:09 • 100161 просмотра
Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

18 февраля, 02:07 • 56533 просмотра
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

03:58 • 62677 просмотра
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

05:24 • 45229 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 23511 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 144180 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 181399 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 217198 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 336913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 21699 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

04:00 • 102174 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 101668 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 118154 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 116977 просмотра
Актуальное
Meta планирует проложить подводный интернет-кабель, охватывающий весь земной шар

Meta планирует проложить подводный интернет-кабель, охватывающий весь земной шар

Киев  •  УНН

 • 8761 просмотра

Read in English

Meta анонсировала строительство подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит пять континентов. Проект будет иметь 24 оптоволоконные пары и будет прокладываться на глубине до 7000 метров.

Meta объявила о планах строительства подводного кабеля длиной 50 000 км по всему миру, пишет УНН со ссылкой на сообщение компании и BBC.

Детали

Технологический гигант заявил, что Project Waterworth, который соединит США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы, станет самым длинным в мире подводным кабелем после завершения проекта.

Мы объявляем о нашем самом амбициозном проекте по подводному кабелю: Project Waterworth. После завершения проект охватит пять основных континентов и охватит более 50 000 км (больше окружности Земли), что сделает его самым длинным в мире проектом по подводному кабелю, использующим самую производительную технологию из имеющихся

- указали в компании в своем блоге.

Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, стремится расширить свое присутствие в технологиях за пределы социальных сетей, включая искусственный интеллект (ИИ) и инфраструктуру, которая его поддерживает, объясняет BBC.

Компания заявила, что ее новый проект по подводному кабелю обеспечит "ведущее в отрасли подключение" к пяти основным континентам и поможет поддержать ее проекты в области ИИ.

Meta заявляет, что многомиллиардный проект направлен на усиление связи на "цифровых магистралях" мира.

Meta в сообщении о проекте Waterworth заявила, что проложит свою кабельную систему на глубине до 7000 метров и планирует "использовать усовершенствованные методы заглубления в зонах разломов с высоким риском, таких как мелководье у побережья, чтобы избежать повреждений от якорей кораблей и других опасностей".

По данным компании, этот кабель станет самым длинным на сегодня, будет использована система из 24 оптоволоконных пар, что обеспечит ему более высокую пропускную способность.

Аналитик в области телекоммуникаций и технологий Паоло Пескаторе сказал, что это говорит об амбициях Meta.

"Meta продемонстрировала сильное желание завладеть большей частью сегмента подключения", - сказал он.

"Это еще одна демонстрация того, как компания стремится обойти конкурентов, предоставляя пользователям уникальный опыт за счет тесной интеграции оборудования, программного обеспечения, платформы и своих стремлений в области подключения", - добавил он.

Дополнение

Подводные кабели становятся все более важными, поскольку они обеспечивают средства питания разнообразных цифровых услуг и скоростной передачи данных по всему миру.

Одни из регулярно цитируемых статистических данных свидетельствуют о том, что более 95% мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям.

Исследовательская фирма рынка телекоммуникаций TeleGeography утверждает, что сейчас в мире насчитывается более 600 общеизвестных подводных кабельных систем.

Сюда входит кабель 2Africa, поддерживаемый Meta и операторами мобильной связи, такими как Orange, Vodafone и China Mobile, который соединяет три континента и охватывает 45 000 км.

Технологические компании, выступающие в качестве основных поставщиков веб-услуг, инвестировали огромные суммы в кабельную инфраструктуру.

Google заявила, что в 2024 году она построит первый подводный кабель, соединяющий Африку и Австралию, и объявила об инвестициях в размере 1 млрд долларов для усиления связи с Японией с помощью двух новых подводных кабелей в Тихом океане.

Рост важности подводных кабелей усилил опасения по поводу их уязвимости к атакам или несчастным случаям.

После серии обрывов кабелей эксперты заявили, что подводная коммуникационная инфраструктура становится все более популярной ареной геополитического напряжения и конфликтов.

В январе НАТО запустило миссию по усилению наблюдения за судами в Балтийском море после повреждения критически важных подводных кабелей в прошлом году.

НАТО отправило корабли для усиления охраны инфраструктуры Балтийского моря11.01.25, 06:07 • 52422 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
natoNATO
braziliyaБразилия
indiyaИндия
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
facebookFacebook
instagramInstagram
googleГугл

Обратиться по вопросам размещения рекламы