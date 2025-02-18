Meta планирует проложить подводный интернет-кабель, охватывающий весь земной шар

Meta объявила о планах строительства подводного кабеля длиной 50 000 км по всему миру, пишет УНН со ссылкой на сообщение компании и BBC.

Детали

Технологический гигант заявил, что Project Waterworth, который соединит США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы, станет самым длинным в мире подводным кабелем после завершения проекта.

Мы объявляем о нашем самом амбициозном проекте по подводному кабелю: Project Waterworth. После завершения проект охватит пять основных континентов и охватит более 50 000 км (больше окружности Земли), что сделает его самым длинным в мире проектом по подводному кабелю, использующим самую производительную технологию из имеющихся - указали в компании в своем блоге.

Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, стремится расширить свое присутствие в технологиях за пределы социальных сетей, включая искусственный интеллект (ИИ) и инфраструктуру, которая его поддерживает, объясняет BBC.

Компания заявила, что ее новый проект по подводному кабелю обеспечит "ведущее в отрасли подключение" к пяти основным континентам и поможет поддержать ее проекты в области ИИ.

Meta заявляет, что многомиллиардный проект направлен на усиление связи на "цифровых магистралях" мира.

Meta в сообщении о проекте Waterworth заявила, что проложит свою кабельную систему на глубине до 7000 метров и планирует "использовать усовершенствованные методы заглубления в зонах разломов с высоким риском, таких как мелководье у побережья, чтобы избежать повреждений от якорей кораблей и других опасностей".

По данным компании, этот кабель станет самым длинным на сегодня, будет использована система из 24 оптоволоконных пар, что обеспечит ему более высокую пропускную способность.

Аналитик в области телекоммуникаций и технологий Паоло Пескаторе сказал, что это говорит об амбициях Meta.

"Meta продемонстрировала сильное желание завладеть большей частью сегмента подключения", - сказал он.

"Это еще одна демонстрация того, как компания стремится обойти конкурентов, предоставляя пользователям уникальный опыт за счет тесной интеграции оборудования, программного обеспечения, платформы и своих стремлений в области подключения", - добавил он.

Дополнение

Подводные кабели становятся все более важными, поскольку они обеспечивают средства питания разнообразных цифровых услуг и скоростной передачи данных по всему миру.

Одни из регулярно цитируемых статистических данных свидетельствуют о том, что более 95% мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям.

Исследовательская фирма рынка телекоммуникаций TeleGeography утверждает, что сейчас в мире насчитывается более 600 общеизвестных подводных кабельных систем.

Сюда входит кабель 2Africa, поддерживаемый Meta и операторами мобильной связи, такими как Orange, Vodafone и China Mobile, который соединяет три континента и охватывает 45 000 км.

Технологические компании, выступающие в качестве основных поставщиков веб-услуг, инвестировали огромные суммы в кабельную инфраструктуру.

Google заявила, что в 2024 году она построит первый подводный кабель, соединяющий Африку и Австралию, и объявила об инвестициях в размере 1 млрд долларов для усиления связи с Японией с помощью двух новых подводных кабелей в Тихом океане.

Рост важности подводных кабелей усилил опасения по поводу их уязвимости к атакам или несчастным случаям.

После серии обрывов кабелей эксперты заявили, что подводная коммуникационная инфраструктура становится все более популярной ареной геополитического напряжения и конфликтов.

В январе НАТО запустило миссию по усилению наблюдения за судами в Балтийском море после повреждения критически важных подводных кабелей в прошлом году.

НАТО отправило корабли для усиления охраны инфраструктуры Балтийского моря