2024 год остался позади, принеся миру немало потрясений: попытки покушения на Дональда Трампа, масштабный конфликт на Ближнем Востоке и неудачную президентскую кампанию Джо Байдена. Однако впереди новый год, и нет никаких оснований ожидать его спокойного течения. Наоборот, 2025 год может стать еще более непредсказуемым.

Politico опубликовало список "Черных лебедей" - непредсказуемых и маловероятных событий, которые, по мнению экспертов, могут произойти в 2025 году, пишет УНН.

Крупнейшая кибератака в истории

В 2025 году вполне может произойти крупнейшая кибератака в истории, которая выведет из строя, по крайней мере на некоторое время, значительную часть мировой инфраструктуры - то ли с целью выкупа, то ли для манипулирования людьми, чтобы заработать на падении цен на мировых рынках.

Сегодня киберпреступность - это уже огромная проблема на триллион долларов, о которой большинство жертв не любят говорить. Сообщается, что она больше всей мировой торговли наркотиками. И есть четыре фактора, которые могут значительно ухудшить ситуацию в 2025 году.

В первую очередь это, конечно, генеративный искусственный интеллект, популярность которого растет, а цена снижается. Он является идеальным инструментом для кибератак. Даже несмотря на то, что он ненадежен и может предоставлять не правдивую информацию. Впрочем, он прекрасно справляется с созданием правдоподобных текстов и поддельных видео практически за нулевую цену, что позволяет злоумышленникам расширять масштабы своих атак. Во-вторых, большие языковые модели, как известно, уязвимы к взлому и таким вещам, как "атаки с подсказкой", для которых не существует ни одного известного решения.

В-третьих, для создания кода все чаще используются инструменты генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, в некоторых случаях эти кодировщики не полностью понимают написанный код, а автогенерированный код уже показал, что в некоторых случаях он содержит новые "дыры" в безопасности.

Соглашение, которое остановит производство ядерного оружия Ираном

Россия не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие, как и Соединенные Штаты. Россия пыталась помочь Джо Байдену восстановить международную ядерную сделку, обсуждая с Тегераном промежуточное соглашение, которое предусматривало ограниченное ослабление санкций в обмен на некоторые ограничения его ядерной программы. Иран отклонил ее, и через месяц российские войска вошли в Украину.

Сейчас россия больше сотрудничает с Ираном, поскольку зависит от него в вопросе поставки беспилотников в войне в Украине. После падения династии Асада Владимира Путина критикуют на родине за уменьшение влияния России на Ближнем Востоке. Атака на Иран при поддержке США показала бы, насколько мало силы имеет россия.

Дональд Трамп также оказался в затруднительном положении. Его союзники-республиканцы жаждут крови и подталкивают его к тому, чтобы он помог израильской атаке, чтобы предотвратить ядерное нападение Тегерана. И все же Трампа предостерег от действий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который не хочет ядерного Ирана, но опасается иранского возмездия саудовским нефтяным объектам в случае израильской атаки.

Для Трампа это будет означать стремительный рост цен на энергоносители.

Кроме того путин звонил Трампу на частную защищенную линию и сообщил, что у него есть тайная сделка, которая остановит Иран от разработки ядерного оружия. путин убедил Иран согласиться на 5-летнюю паузу в создании ядерного оружия при условии, что Трамп уговорит Израиль не нападать. Новому президенту США удалось убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пообещав МБС нормализовать отношения с Израилем при условии, что он откажется от иранской атаки.

Изменение границ штатов США

Сецессионистские движения в Соединенных Штатах, которые десятилетиями оставались преимущественно маргинальными явлениями, внезапно оказались в центре национального внимания, когда президент Дональд Трамп открыто поддержал инициативу движения "Большое Айдахо". Это решение дало новый толчок сторонникам изменить границы между штатами, позволяя более консервативным и сельским округам восточного Орегона присоединиться к соседнему Айдахо. Хотя идея не нова, поддержка на самом высоком уровне федерального правительства превратила ее из маловероятного сценария в прецедент, который грозит политической нестабильностью.

Взрывное распространение комментария президента в консервативных социальных сетях стало триггером для роста многочисленных движений по всей стране. Под лозунгом "Новый штат или никакого штата!" начали происходить публичные митинги от Калифорнии до Техаса, в которых приняли участие давно существующие инициативы и новые группы, стремящиеся изменить границы своих штатов или даже отделиться от США.

В Техасе возродились призывы к "Техасекзиту", тогда как в Восточном Иллинойсе вновь подняли вопрос об отделении от Чикаго. Подобные идеи обсуждают и жители Колорадо, которые хотят присоединиться к Вайомингу.

Эти движения быстро превратились в поле боя между различными группами. Вместе с умеренными протестующими появились радикальные элементы: вооруженные сепаратисты, ультраправые расистские группировки и самопровозглашенные "суверенные граждане". В то же время их оппоненты, выступающие за сохранение целостности штатов, объединились под символом разноцветного значка "Все штаты, каждый штат". Напряжение достигло пика осенью, когда в северной части Нью-Йорка полицейские попытались разогнать столкновения между протестующими резиновыми пулями, что завершилось гибелью двух участников - вооруженного сепаратиста и контрпротестующего.

Что касается Трампа, то он переключился на другие вопросы. Тем временем, однако, параметры отделения и ликвидации границ сделали шаг к большей легитимности как на государственном, так и на национальном уровнях, с новыми референдумами и рабочими группами, запланированными на новый год.

Масштабная эпидемия в США

В небольшой сельской общине, где уровень вакцинации остается низким, вспышка инфекционного заболевания быстро превращается в угрозу национального масштаба. Первые симптомы болезни "похожи на грипп" - высокая температура, головная боль, боль в мышцах и горле - поэтому местные власти сначала предполагают, что это сезонная вспышка. Однако тесты на грипп, Covid и RSV оказываются отрицательными, что заставляет медиков и чиновников искать другие причины.

Когда оказывается, что нулевой пациент недавно вернулся из-за границы, где вспышка недиагностированной болезни уже унесла сотни жизней, департамент здравоохранения штата привлекает Центр контроля и профилактики заболеваний. Однако местные власти, недавно принявшие закон, ограничивающий полномочия департамента здравоохранения, неохотно внедряют необходимые меры - отслеживание контактов, маскировку, социальное дистанцирование и карантин зараженных лиц. Община, скептически относясь к мерам контроля, начинает распространять дезинформацию, в частности, о том, что болезнь может распространяться через почту. Оказывается, что эти сообщения являются дезинформацией и, вероятно, распространяются иностранными субъектами.

Между тем вспышка продолжает распространяться на окружающие общины, в частности на крупные города и другие штаты. Количество смертей растет, а из-за отсутствия работников школы и предприятия вынуждены закрываться, даже не имея официальных распоряжений о закрытии. Оказывается, что существует экспериментальная вакцина, но для ее применения требуется разрешение на экстренное использование. Однако среди руководства Министерства здравоохранения и социальных служб ощущается сильный скептицизм в отношении вакцин, что приводит к параличу принятия решений.

В то же время фармацевтические компании сомневаются в производстве лекарств без правовой защиты и финансовой поддержки. Проблемы с принятием решений в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов только усугубляются из-за роспуска консультативных комитетов, традиционно занимающихся вакцинами и терапевтическими препаратами.

В результате вспышка болезни распространяется на всю территорию Соединенных Штатов, превращая ситуацию в эпидемию. Другие страны, пытаясь уберечься от заражения, вводят запрет на въезд для граждан США. Это негативно влияет на экономику: растет дефицит товаров и услуг, а грузы задерживаются в портах. Хотя мир имел все инструменты для контроля над ситуацией, эпидемия уносит тысячи жизней, а экономика страны снова попадает в нисходящую спираль, подобную той, что возникла во время пандемии Covid.

Возникновение альянса Трампа, Цзиньпина и Путина для урегулирования войны в Украине

Первый срок Трампа характеризовался торговой войной между Китаем и США. Накануне своего второго срока Трамп удвоил свой антикитайский месседж и заявил, что введет 60-процентный тариф на китайский импорт. Многие опасаются, что жесткая игра против Си Цзиньпина, который четко дал понять, что будет бороться за то, что он считает правами Китая, может привести к эскалации и без того напряженных геополитических отношений. Но при внимательном рассмотрении не менее вероятно, что произойдет обратное: возникнет альянс между Трампом и Си.

В отличие от первого раунда противостояния Трампа и Си, второй раунд имеет меньше фундаментальных разногласий и больше возможностей для сотрудничества.

2016-2020 годы были пиком конкуренции между Китаем и США. Китай утверждал, что превзойдет США как крупнейшую экономику мира. Он утверждал, что его политическая система и идеология превосходят американскую. Долгосрочный экономический план Китая "Сделано в Китае 2025" рассматривался Америкой и многими другими странами как прямая угроза. С тех пор Китай сдержал свои претензии на превосходство и борется с экономическими вызовами, вызванными длительными и интенсивными карантинными ограничениями из-за Covid-19, кризисом недвижимости, долгами местных органов власти, безработицей среди молодежи и быстрым старением населения.

Американские приоритеты также изменились. В кампании 2024 года Трамп пообещал положить конец российско-украинской войне, которая началась после его первого срока.

Трамп и Си, которые оба демонстрируют личное восхищение российским президентом Владимиром Путиным, и вероятно, могут работать вместе с последним над формированием мирного соглашения. Трамп также пообещал американцам ограничить иммиграцию. Это, вероятно, уменьшит количество рабочей силы и повысит американские потребительские цены.

Кроме того, если Трампу придется выбирать - он отдаст предпочтение иммиграции, которая была центральным вопросом выборов. Это откроет для Трампа и Си еще одну дверь для переговоров и компромиссов.

2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется.

Решение двух государств

Сейчас мир очень взаимосвязан, поэтому потенциал для неожиданностей значительно превышает любые предыдущие кризисы. Ключевой причиной этой взаимосвязи является война в Украине, которая повлияла на многочисленные международные отношения. Например, без вторжения Путина в Украину мы бы не стали свидетелями тесного сотрудничества между Россией, Северной Кореей и Ираном, а Китай не углублял бы свою поддержку Кремля.

Одним из самых непредсказуемых событий в 2025 году может стать мирное урегулирование войны в Украине. Такое "Черное лебедем" вызвало бы сложные волновые эффекты, особенно в Северной Корее и Иране. Вывод российских войск, вероятно, заставил бы Северную Корею сместить фокус на конфликт с Южной Кореей.

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Однако самым большим "Черным лебедем" на Ближнем Востоке может стать неожиданное достижение мирного соглашения между Израилем и Палестиной на основе принципа двух государств. Для этого нужно, чтобы новое израильское правительство устранило правых политиков и демонтировало поселения на Западном берегу. Палестинцы должны будут найти общую платформу под новым лидером. Ключевую роль также будут играть Саудовская Аравия и ОАЭ. Этот сценарий настолько маловероятен, что он выглядит как самая большая неожиданность следующего года.

Развал рынка спровоцировал и глобальная паника

В разгар дерегуляции и уменьшения государственного аппарата администрация президента Дональда Трампа недооценивает потенциал технологических атак, в частности в финансовой сфере. Искусственный интеллект (ИИ) активно использует рыночные данные в реальном времени и социальные сети для поиска уязвимых компаний, которые могут стать мишенями для дезинформационных атак. ИИ генерирует фейковые новости и слухи о руководстве, продукции или финансовых проблемах компаний, чтобы вызвать панику среди инвесторов.

Перед началом атаки ИИ тестирует различные сценарии для оптимизации дезинформационной кампании. После этого он совершает высокочастотные операции на рынке, вызывая массовую панику и заставляя хедж-фонды следовать его примеру. Из-за отсутствия надлежащего регулирования и стратегического плана у администрации Трампа, атака остается необнаруженной, и контрмеры не могут быть быстро введены.

Последствия - глобальная финансовая паника. Слухи об участии ультралевых технологических групп в атаках на рынки распространяются, и слухи о возможной атаке на личное богатство Трампа только усиливают кризис.

Борьба с изменением климата

Несмотря на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, США продолжают принимать меры для борьбы с климатическим кризисом. В 2024 году два мощных урагана, "Хелен" и "Милтон", нанесли огромные разрушения на юго-востоке США. Девять из десяти американцев уже ощутили последствия экстремальных погодных условий, что стало серьезным сигналом к изменениям.

Действия по изменению климата получают все большую двухпартийную поддержку. Закон о снижении инфляции стал катализатором беспрецедентных инвестиций в чистую энергетику, большинство из которых приходится на округа, проголосовавшие за Трампа. Это также нашло отражение в поддержке климатических инициатив на местном уровне: избиратели одобрили 13 государственных и местных инициатив, направленных на сохранение окружающей среды. Общество приближается к моменту, когда климатические действия станут нормой, и 2025 год может стать годом этого важного сдвига.

Неожиданные геополитические альянсы

Вероятен внезапный взлет искусственного суперинтеллекта и квантовых вычислений до 2025 года. Это развитие может вызвать экономический рост в новых отраслях, что принесет выгоду как для сельских, так и городских регионов, а также приведет к неожиданным геополитическим альянсам. Это изменит отношения со странами Ближнего Востока, Европой, а также повысит производительность в Африке и Индии, трансформируя глобальный политический и экономический ландшафт.

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Другим важным аспектом являются потенциальные изменения на Ближнем Востоке. Существует вероятность, что Трамп может стать посредником в мирных процессах в таких регионах, как Газа, Сирия и южный Ливан, способствуя стабилизации и развитию демократии. Это потребует сложных международных переговоров, но успех может изменить политическую картину этой части мира.

Также нельзя игнорировать уязвимость глобальной инфраструктуры к катастрофам, вызванным кибератаками или природными явлениями. Такая взаимосвязанность инфраструктур означает, что сбой в любой части мира может иметь серьезные волновые эффекты, влияя на экономическую стабильность и повседневную жизнь.

Будущее обещает многочисленные возможности, поэтому важно быть готовым к различным сценариям, а не только реагировать на них.

Секретная программа Южной Кореи по созданию ядерного оружия

Неожиданное испытание ядерного оружия на Корейском полуострове всколыхнуло мир - и дело не в Северной Корее. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сделал заявление, которое ошеломило мир: Республика Корея теперь является ядерной державой, и она ссылается на статью X Договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы выйти из него.

Секретная ядерная программа Южной Кореи была начата при опальном бывшем президенте Юн Сук-Йоле, который был подвергнут импичменту, отстранен от власти и заключен в тюрьму за попытку государственного переворота. Но когда Ли вступил в должность и обнаружил программу, он приказал ученым продолжать.

В прошлом Соединенные Штаты могли бы обнаружить и предотвратить любые попытки Сеула разработать ядерное оружие. Но администрация Дональда Трампа после чистки "глубинного государства" в Государственном департаменте и ЦРУ не смогла этого сделать.

Не то, чтобы Трамп был против: Он хвалит этот шаг, говоря, что "большая красивая бомба" Южной Кореи является признаком того, что страна серьезно настроена защищать себя от Северной Кореи, а не "пиявок" от США.

Без поддержки США в Восточной Азии падает домино. Почти одновременно Япония и Тайвань объявляют о собственной программе - в конце концов, для этих стран технологии никогда не были проблемой.

С выходом ведущих азиатских стран из Договора о нераспространении ядерного оружия система становится неустойчивой. Так же рушится один из основных столпов мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. Эпоха взаимного гарантированного уничтожения возвращается.

Американская армия вступает в эпоху невакцинированных

22 января, через два дня после инаугурации, ожидается, что министр обороны США заявит, что вакцины не будут обязательными для военных, и правительство не будет возмещать их стоимость. Вместо этого, Роберт Ф. Кеннеди-младший, вместе с союзниками из CDC, FDA и NIH, провозгласит их опасными и неэффективными. Следовательно, американские военные переходят к этапу, где большинство не вакцинируется.

В то время на молочной ферме в Техасе появляется штамм птичьего гриппа H1N1, который передается от коров к работникам фермы.

Вспышка достигает военной базы Форт Кавазос, где болеют и умирают фермеры и военные. Правительство не делает официальных заявлений, а Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) отказывается признавать вспышку. Грипп быстро распространяется по стране и миру, а все больше военных заболевают.

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В конце концов, другие страны начинают действовать: Мексика, Китай, Европа и Россия организуют кампании по вакцинации. Однако американские базы за рубежом становятся очагами вспышки, что снижает военную готовность США. Генералы заявляют, что грипп представляет большую угрозу, чем Китай, что возмущает президента Трампа, который предписывает трибунал для одного из генералов.

В то время как Китай, Индия и Россия успешно вакцинируют своих солдат, американские военные остаются ослабленными. Европа и Восточная Азия начинают требовать изгнания американских войск, формируя новый порядок безопасности. Международные рынки реагируют, капитал перемещается в более стабильные экономики.

Народ Беларуси мог бы увидеть свободу

В случае поражения России в Украине, под давлением международной изоляции и экономических проблем, режим Александра Лукашенко в Беларуси может столкнуться с серьезными трудностями. Прогнозируемое ослабление позиций кремля позволит белорусскому народу воспользоваться моментом, когда страна будет готова к переменам. Светлана Цихановская, избранный президент в изгнании, уже призвала к мобилизации протестов, указывая на возможность свержения авторитарного режима.

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Народ Беларуси, поддержанный внутренней динамикой и международными событиями, может стремиться к свободе, если Россия не сможет оказать поддержку Лукашенко. путин, вынужденный принимать компромиссы на политической арене, не сможет тратить ресурсы на помощь союзникам, если его позиции будут подорваны войной в Украине и экономическим кризисом.

Потеря власти в корень изменит жизнь американцев

Энергетическая безопасность является причиной большого события "Черного лебедя" в 2025 году. Поскольку искусственный интеллект продолжает набирать обороты, криптовалюты становятся все более "зелеными", цифровое потребление ускоряется, а экономика полностью восстанавливается после Covid, нет сомнений, что спрос на энергию в 2025 году резко возрастет. В результате не только стремительно вырастут выбросы, но и возникнет угроза энергетической безопасности и сбоям в работе энергосистемы, что будет усиливаться экстремальными погодными условиями.

"Мы уже видели, как это происходит с ураганом "Хелен" и многими другими, но если мы посмотрим на маленький остров Куба, то увидим, что событие "Черного лебедя" может произойти даже без стихийного бедствия. Из-за устаревшей инфраструктуры на Кубе разрушилась электросеть, а шторм и землетрясение привели к задержке ремонта сети, в результате чего граждане остались без электричества на долгие месяцы.

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В Соединенных Штатах более 70 процентов линий электропередач и трансформаторов имеют возраст более 25 лет и были построены во времена, когда спрос на энергию был от легкого до умеренного. С другой стороны, существует риск кибербезопасности; хакеры будут продолжать атаковать объекты критически важной инфраструктуры - от водоканалов до энергоснабжающих компаний", - говорит Мишель Ли, основательница и гендиректор Clive Carbon.

Энергетическая безопасность может стать главным событием "Черного лебедя" 2025 года.

Соблазн дотянуться до ядерного оружия

Дональд Трамп и его сторонники могут пытаться усилить свою власть, в частности через ослабление роли Сената и других институтов, обеспечивающих контроль за исполнительной властью. Такое развитие событий может существенно изменить структуру власти и угрожать политической стабильности.

Еще одной серьезной угрозой является возможность применения тактического ядерного оружия. Если военные кампании России, Китая или Северной Кореи потерпят неудачу, существует риск, что эти государства могут прибегнуть к ядерному арсеналу, чтобы достичь победы. Это создает реальную опасность для глобальной безопасности, поскольку порог для применения ядерного оружия становится все ниже.

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Также нельзя игнорировать цифровые угрозы. В прошлом году мы стали свидетелями массовых атак на информационные системы крупных компаний, что нанесло значительный ущерб. Если в будущем будет атакована критическая инфраструктура, например, электросеть или коммуникации, последствия могут быть катастрофическими. Такие инциденты, вызванные внешними государствами, могут иметь огромное влияние на экономику и национальную безопасность, создавая дополнительные трудности для общества.

Решающий порыв в квантовых вычислениях

Реальностью США является то, что информационная безопасность разрушается, и все частные данные становятся публичными.

Прорывы в квантовых вычислениях, таких как те, что осуществила компания Google, ставят под угрозу существующие системы защиты данных, которые мы используем сегодня. Еще один важный вопрос, который поднимается, это как эти технологии могут быть использованы как оружие в международных торговых или политических конфликтах. Если к 2025 году в Китае будет сделан прорыв в квантовых вычислениях, что позволит стране или крупным компаниям обходить современные методы криптографии, это может привести к глобальному кризису доверия, в котором все личные данные станут уязвимыми.

Технологии, которые должны были бы быть источником безопасности и удобства, могут привести к новой эре изоляции и недоверия. Это делает научную фантастику не только интересной, но и чрезвычайно актуальной, ведь она точно отражает, как мы можем оказаться в мире, где технологии не просто меняют наши жизни, но и ставят под угрозу основы общества.

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