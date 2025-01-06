2024 рік залишився позаду, принісши світу чимало потрясінь: спроби замаху на Дональда Трампа, масштабний конфлікт на Близькому Сході та невдалу президентську кампанію Джо Байдена. Проте попереду новий рік, і немає жодних підстав очікувати на його спокійний плин. Навпаки, 2025 рік може стати ще непередбачуванішим.

Politico опублікувало список "Чорних лебедів" — непередбачуваних та малоймовірних подій, що на думку експертів, можуть статися у 2025, пише УНН.

Найбільша кібератака в історії

У 2025 році цілком може статися найбільша кібератака в історії, яка виведе з ладу, принаймні на деякий час, значну частину світової інфраструктури — чи то з метою викупу, чи то для маніпулювання людьми, щоб заробити на падінні цін на світових ринках.

Сьогодні кіберзлочинність — це вже величезна проблема на трільйон доларів, про яку більшість жертв не люблять говорити. Повідомляється, що вона більша за всю світову торгівлю наркотиками. І є чотири чинники, що можуть значно погіршити ситуацію у 2025 році.

В першу чергу це, звісно, генеративний штучний інтелект, популярність якого зростає, а ціна знижується. Він є ідеальним інструментом для кібератак. Навіть попри те, що він ненадійний і та може надавати не правдиву інформацію. Втім, він чудово справляється зі створенням правдоподібних текстів і підроблених відео практично за нульову ціну, що дозволяє зловмисникам розширювати масштаби своїх атак. По-друге, великі мовні моделі, як відомо, вразливі до взлому і таких речей, як "атаки з підказкою", для яких не існує жодного відомого рішення.

По-третє, для створення коду все частіше використовуються інструменти генеративного штучного інтелекту. Крім того, в деяких випадках ці кодувальники не повністю розуміють написаний код, а автогенерований код вже показав, що в деяких випадках він містить нові "дірки" в безпеці.

Угода, що зупинить виробництво ядерної зброї Іраном

росія не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю, як і Сполучені Штати. росія намагалася допомогти Джо Байдену відновити міжнародну ядерну угоду, обговорюючи з Тегераном проміжну угоду, яка передбачала обмежене послаблення санкцій в обмін на деякі обмеження його ядерної програми. Іран відхилив її, і через місяць російські війська увійшли в Україну.

Зараз росія більше співпрацює з Іраном, оскільки залежить від нього у питанні постачання безпілотників у війні в Україні. Після падіння династії Асада володимира путіна критикують на батьківщині за зменшення впливу росії на Близькому Сході. Атака на Іран за підтримки США показала б, наскільки мало сили має росія.

Дональд Трамп також опинився у скрутному становищі. Його союзники-республіканці жадають крові і підштовхують його до того, щоб він допоміг ізраїльській атаці, щоб запобігти ядерному нападу Тегерана. І все ж Трампа застеріг від дій наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який не хоче ядерного Ірану, але побоюється іранської відплати саудівським нафтовим об'єктам у разі ізраїльської атаки. Для Трампа це означатиме стрімке зростання цін на енергоносії.

Крім того путін телефонував Трампу на приватну захищену лінію і повідомив, що у нього є таємна угода, яка зупинить Іран від розробки ядерної зброї. путін переконав Іран погодитися на 5-річну паузу у створенні ядерної зброї за умови, що Трамп вмовить Ізраїль не нападати. Новому президенту США вдалося переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, пообіцявши МБС нормалізувати відносини з Ізраїлем за умови, що він відмовиться від іранської атаки.

Зміна кордонів штатів США

Сецесіоністські рухи в Сполучених Штатах, які десятиліттями залишалися переважно маргінальними явищами, раптово опинилися у центрі національної уваги, коли президент Дональд Трамп відкрито підтримав ініціативу руху "Велике Айдахо". Це рішення надало нового поштовху прихильникам змінити кордони між штатами, дозволяючи більш консервативним і сільським округам східного Орегону приєднатися до сусіднього Айдахо. Хоча ідея не нова, підтримка на найвищому рівні федерального уряду перетворила її із малоймовірного сценарію на прецедент, який загрожує політичною нестабільністю.

Вибухове поширення коментаря президента в консервативних соціальних мережах стало тригером для зростання численних рухів по всій країні. Під гаслом "Новий штат або ніякого штату!" почали відбуватися публічні мітинги від Каліфорнії до Техасу, в яких взяли участь давно існуючі ініціативи та нові групи, що прагнуть змінити кордони своїх штатів або навіть відокремитися від США. У Техасі відродилися заклики до "Техасекзиту", тоді як у Східному Іллінойсі знову підняли питання про відокремлення від Чикаго. Подібні ідеї обговорюють і жителі Колорадо, які хочуть приєднатися до Вайомінгу.

Ці рухи швидко перетворилися на поле бою між різними групами. Разом із поміркованими протестувальниками з’явилися радикальні елементи: озброєні сепаратисти, ультраправі расистські угруповання та самопроголошені "суверенні громадяни". Водночас їхні опоненти, які виступають за збереження цілісності штатів, об’єдналися під символом різнокольорового значка "Всі штати, кожен штат". Напруга досягла піку восени, коли у північній частині Нью-Йорка поліцейські спробували розігнати зіткнення між протестувальниками гумовими кулями, що завершилося загибеллю двох учасників – озброєного сепаратиста та контрпротестувальника.

Що стосується Трампа, то він переключився на інші питання. Тим часом, однак, параметри відокремлення та ліквідації кордонів зробили крок до більшої легітимності як на державному, так і на національному рівнях, з новими референдумами та робочими групами, запланованими на новий рік.

Масштабна епідемія в США

У невеликій сільській громаді, де рівень вакцинації залишається низьким, спалах інфекційного захворювання швидко перетворюється на загрозу національного масштабу. Перші симптоми хвороби "подібні на грип" – висока температура, головний біль, біль у м’язах та горлі — тому місцева влада спершу припускає, що це сезонний спалах. Однак тести на грип, Covid і RSV виявляються негативними, що змушує медиків та чиновників шукати інші причини.

Коли виявляється, що нульовий пацієнт нещодавно повернувся з-за кордону, де спалах недіагностованої хвороби вже забрав сотні життів, департамент охорони здоров’я штату залучає Центр контролю та профілактики захворювань. Проте місцева влада, яка нещодавно ухвалила закон, що обмежує повноваження департаменту охорони здоров’я, неохоче впроваджує необхідні заходи – відстеження контактів, маскування, соціальне дистанціювання та карантин заражених осіб. Громада, скептично ставлячись до заходів контролю, починає поширювати дезінформацію, зокрема, про те, що хвороба може поширюватися через пошту. Виявляється, що ці повідомлення є дезінформацієюі, ймовірно, поширюються іноземними суб’єктами.

Тим часом спалах продовжує поширюватися на навколишні громади, зокрема на великі міста та інші штати. Кількість смертей зростає, а через відсутність працівників школи та підприємства вимушені закриватися, навіть не маючи офіційних розпоряджень про закриття. Виявляється, що існує експериментальна вакцина, але для її застосування потрібен дозвіл на екстрене використання. Однак серед керівництва Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб відчувається сильний скептицизм щодо вакцин, що призводить до паралічу ухвалення рішень.

У той самий час фармацевтичні компанії сумніваються щодо виробництва ліків без правового захисту та фінансової підтримки. Проблеми з прийняттям рішень в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів тільки посилюються через розпуск консультативних комітетів, що традиційно займаються вакцинами та терапевтичними препаратами.

У результаті спалах хвороби поширюється на всю територію Сполучених Штатів, перетворюючи ситуацію на епідемію. Інші країни, намагаючись уберегтися від зараження, вводять заборону на в’їзд для громадян США. Це негативно впливає на економіку: зростає дефіцит товарів і послуг, а вантажі затримуються в портах. Хоча світ мав усі інструменти для контролю над ситуацією, епідемія забирає тисячі життів, а економіка країни знову потрапляє в спадну спіраль, подібну до тієї, що виникла під час пандемії Covid.

Виникнення альянс Трампа, Цзиньпина та путіна для врегулювання війни в Україні

Перший термін Трампа характеризувався торговельною війною між Китаєм та США. Напередодні свого другого терміну Трамп подвоїв свій антикитайський меседж і заявив, що запровадить 60-відсотковий тариф на китайський імпорт. Багато хто побоюється, що жорстка гра проти Сі Цзіньпіна, який чітко дав зрозуміти, що боротиметься за те, що він вважає правами Китаю, може призвести до ескалації і без того напружених геополітичних відносин. Але при уважному розгляді не менш імовірно, що станеться протилежне: виникне альянс між Трампом і Сі.

На відміну від першого раунду протистояння Трампа і Сі, другий раунд має менше фундаментальних розбіжностей і більше можливостей для співпраці.

2016-2020 роки були піком конкуренції між Китаєм і США. Китай стверджував, що перевершить США як найбільшу економіку світу. Він стверджував, що його політична система та ідеологія перевершують американську. Довгостроковий економічний план Китаю "Зроблено в Китаї 2025" розглядався Америкою та багатьма іншими країнами як пряма загроза. З тих пір Китай стримав свої претензії на перевагу і бореться з економічними викликами, спричиненими тривалими та інтенсивними карантинними обмеженнями через Covid-19, кризою нерухомості, боргами місцевих органів влади, безробіттям серед молоді та швидким старінням населення.

Американські пріоритети також змінилися. У кампанії 2024 року Трамп пообіцяв покласти край російсько-українській війні, яка розпочалася після його першого терміну.

Трамп і Сі, які обидва демонструють особисте захоплення російським президентом володимиром путіним, і ймовірно, можуть працювати разом з останнім над формуванням мирної угоди. Трамп також пообіцяв американцям обмежити імміграцію. Це, ймовірно, зменшить кількість робочої сили і підвищить американські споживчі ціни.

Крім того, якщо Трампу доведеться вибирати — він віддасть перевагу імміграції, яка була центральним питанням виборів. Це відкриє для Трампа і Сі ще одні двері для переговорів і компромісів.

2025 рік може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного, ніж здається.

Рішення двох держав

Нині світ дуже взаємопов’язаний, тож потенціал для несподіванок значно перевищує будь-які попередні кризи. Ключовою причиною цього взаємозв’язку є війна в Україні, яка вплинула на численні міжнародні відносини. Наприклад, без вторгнення путіна до України ми б не стали свідками тісної співпраці між росією, Північною Кореєю та Іраном, а Китай не поглиблював би свою підтримку Кремля.

Одним з найбільш непередбачуваних подій у 2025 році може стати мирне врегулювання війни в Україні. Таке "Чорне лебедем" спричинило б складні хвильові ефекти, особливо в Північній Кореї та Ірані. Виведення російських військ, ймовірно, змусило б Північну Корею змістити фокус на конфлікт з Південною Кореєю.

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Однак найбільшим "Чорним лебедем" на Близькому Сході може стати несподіване досягнення мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною на основі принципу двох держав. Для цього потрібно, щоб новий ізраїльський уряд усунув правих політиків і демонтуював поселення на Західному березі.

Палестинці повинні будуть знайти спільну платформу під новим лідером. Ключову роль також відіграватимуть Саудівська Аравія та ОАЕ. Цей сценарій є настільки малоймовірним, що він виглядає як найбільша несподіванка наступного року.

Розвал ринку спровокував та глобальна паніка

У розпал дерегуляції та зменшення державного апарату адміністрація президента Дональда Трампа недооцінює потенціал технологічних атак, зокрема у фінансовій сфері.

Штучний інтелект (ШІ) активно використовує ринкові дані в реальному часі та соціальні мережі для пошуку вразливих компаній, що можуть стати мішенями для дезінформаційних атак. ШІ генерує фейкові новини та чутки про керівництво, продукцію чи фінансові проблеми компаній, щоб викликати паніку серед інвесторів.

Перед початком атаки ШІ тестує різні сценарії для оптимізації дезінформаційної кампанії. Після цього він здійснює високочастотні операції на ринку, викликаючи масову паніку та змушуючи хедж-фонди слідувати за його прикладом.

Через відсутність належного регулювання та стратегічного плану у адміністрації Трампа, атака залишається невиявленою, і контрзаходи не можуть бути швидко запроваджені.

Наслідки — глобальна фінансова паніка. Чутки про участь ультралівих технологічних груп в атаках на ринки розповсюджуються, і чутки про можливу атаку на особисте багатство Трампа лише посилюють кризу.

Боротьба з зміною клімату

Попри повернення Дональда Трампа до Білого дому, США продовжують вживати заходів для боротьби з кліматичною кризою. У 2024 році два потужних урагани, "Хелен" та "Мілтон", завдали величезних руйнувань на південному сході США. Дев’ять з десяти американців вже відчули наслідки екстремальних погодних умов, що стало серйозним сигналом до змін.

Дії щодо змін клімату отримують все більшу двопартійну підтримку. Закон про зниження інфляції став каталізатором безпрецедентних інвестицій у чисту енергетику, більшість з яких припадає на округа, що проголосували за Трампа.

Це також знайшло відображення у підтримці кліматичних ініціатив на місцевому рівні: виборці схвалили 13 державних і місцевих ініціатив, спрямованих на збереження довкілля.

Суспільство наближається до моменту, коли кліматичні дії стануть нормою, і 2025 рік може стати роком цього важливого зрушення.

Неочікувані геополітичні альянси

Ймовірним є раптовий злет штучного суперінтелекту та квантових обчислень до 2025 року. Цей розвиток може спричинити економічне зростання в нових галузях, що принесе вигоду як для сільських, так і міських регіонів, а також призведе до несподіваних геополітичних альянсів. Це змінить відносини з країнами Близького Сходу, Європою, а також підвищить продуктивність у Африці та Індії, трансформуючи глобальний політичний і економічний ландшафт.

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Іншим важливим аспектом є потенційні зміни на Близькому Сході. Існує ймовірність, що Трамп може стати посередником у мирних процесах у таких регіонах, як Газа, Сирія та південний Ліван, сприяючи стабілізації та розвитку демократії. Це вимагатиме складних міжнародних переговорів, але успіх може змінити політичну картину цієї частини світу.

Також не можна ігнорувати вразливість глобальної інфраструктури до катастроф, спричинених кібератаками або природними явищами. Така взаємопов’язаність інфраструктур означає, що збій у будь-якій частині світу може мати серйозні хвильові ефекти, впливаючи на економічну стабільність та повсякденне життя.

Майбутнє обіцяє численні можливості, тому важливо бути готовим до різноманітних сценаріїв, а не лише реагувати на них.

Секретна програма Південної Кореї по створенню ядерної зброї

Несподіване випробування ядерної зброї на Корейському півострові сколихнуло світ - і справа не в Північній Кореї. Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон зробив заяву, яка приголомшила світ: Республіка Корея тепер є ядерною державою, і вона посилається на статтю X Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вийти з нього.

Секретна ядерна програма Південної Кореї була започаткована за опального колишнього президента Юн Сук-Йола, якого було піддано імпічменту, відсторонено від влади та ув'язнено за спробу державного перевороту. Але коли Лі вступив на посаду і виявив програму, він наказав вченим продовжувати.

У минулому Сполучені Штати могли б виявити і запобігти будь-яким спробам Сеула розробити ядерну зброю. Але адміністрація Дональда Трампа після чистки "глибинної держави" в Державному департаменті та ЦРУ не змогла цього зробити.

Не те, щоб Трамп був проти: Він хвалить цей крок, кажучи, що "велика красива бомба" Південної Кореї є ознакою того, що країна серйозно налаштована захищати себе від Північної Кореї, а не "п'явок" від США.

Без підтримки США у Східній Азії падає доміно. Майже одночасно Японія і Тайвань оголошують про власну програму - зрештою, для цих країн технології ніколи не були проблемою.

З виходом провідних азійських країн з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї система стає нестійкою. Так само руйнується один з основних стовпів світового порядку, що склався після Другої світової війни. Епоха взаємного гарантованого знищення повертається.

Американська армія вступає в епоху невакцинованих

22 січня, через два дні після інавгурації, очікується, що міністр оборони США заявить, що вакцини не будуть обов’язковими для військових, і уряд не відшкодовуватиме їх вартість. Замість цього, Роберт Ф. Кеннеді-молодший, разом з союзниками з CDC, FDA та NIH, проголосить їх небезпечними та неефективними. Відтак, американські військові переходять до етапу, де більшість не вакцинується.

В той час на молочній фермі в Техасі з’являється штам пташиного грипу H1N1, який передається від корів до працівників ферми.

Спалах досягає військової бази Форт Кавазос, де хворіють і помирають фермери та військові. Уряд не зробить офіційних заяв, а Центр з контролю захворювань (ЦКЗ) відмовляється визнавати спалах. Грип швидко поширюється по країні і світу, а все більше військових захворюють.

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Зрештою, інші країни починають діяти: Мексика, Китай, Європа та Росія організовують кампанії з вакцинації. Однак американські бази за кордоном стають осередками спалаху, що знижує військову готовність США. Генерали заявляють, що грип становить більшу загрозу, ніж Китай, що обурює президента Трампа, який наказує трибунал для одного з генералів.

В той час як Китай, Індія та Росія успішно вакцинують своїх солдатів, американські військові залишаються ослабленими. Європа та Східна Азія починають вимагати вигнання американських військ, формуючи новий порядок безпеки. Міжнародні ринки реагують, капітал переміщається до більш стабільних економік.

Народ білорусі міг би побачити свободу

У разі поразки росії в Україні, під тиском міжнародної ізоляції та економічних проблем, режим олександра лукашенка в Білорусі може зіткнутися з серйозними труднощами. Прогнозоване ослаблення позицій кремля дозволить білоруському народу скористатися моментом, коли країна буде готова до змін. Світлана Ціхановська, обрана президентка в вигнанні, вже закликала до мобілізації протестів, вказуючи на можливість повалення авторитарного режиму.

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Народ Білорусі, підтриманий внутрішньою динамікою та міжнародними подіями, може прагнути до свободи, якщо росія не зможе надати підтримку лукашенку. путін, змушений ухвалювати компроміси на політичній арені, не зможе витрачати ресурси на допомогу союзникам, якщо його позиції будуть підірвані війною в Україні та економічною кризою.

Втрата влади в корінь змінить життя американців

Енергетична безпека є причиною великої події "Чорного лебедя" у 2025 році. Оскільки штучний інтелект продовжує набирати обертів, криптовалюти стають все більш "зеленими", цифрове споживання прискорюється, а економіка повністю відновлюється після Covid, немає сумнівів, що попит на енергію у 2025 році різко зросте. Внаслідок цього не лише стрімко зростуть викиди, але й виникне загроза енергетичній безпеці та збоям у роботі енергосистеми, що посилюватиметься екстремальними погодними умовами.

Ми вже бачили, як це відбувається з ураганом "Хелен" та багатьма іншими, але якщо ми подивимося на маленький острів Куба, то побачимо, що подія "Чорного лебедя" може відбутися навіть без стихійного лиха. Через застарілу інфраструктуру на Кубі зруйнувалася електромережа, а шторм і землетрус призвели до затримки ремонту мережі, внаслідок чого громадяни залишилися без електрики на довгі місяці. У Сполучених Штатах понад 70 відсотків ліній електропередач і трансформаторів мають вік понад 25 років і були побудовані за часів, коли попит на енергію був від легкого до помірного. З іншого боку, існує ризик кібербезпеки; хакери продовжуватимуть атакувати об'єкти критично важливої інфраструктури - від водоканалів до енергопостачальних компаній - говорить Мішель Лі, засновниця та гендиректорка Clive Carbon.

Енергетична безпека може стати головною подією "Чорного лебедя" 2025 року.

Спокуса дотягнутися до ядерної зброї

Дональд Трамп і його прихильники можуть намагатися посилити свою владу, зокрема через ослаблення ролі Сенату та інших інститутів, що забезпечують контроль за виконавчою владою. Такий розвиток подій може суттєво змінити структуру влади та загрожувати політичній стабільності.

Ще однією серйозною загрозою є можливість застосування тактичної ядерної зброї. Якщо військові кампанії росії, Китаю чи Північної Кореї зазнають невдач, існує ризик, що ці держави можуть вдатися до ядерного арсеналу, щоб досягти перемоги. Це створює реальну небезпеку для глобальної безпеки, оскільки поріг для застосування ядерної зброї стає все нижчим.

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Також не можна ігнорувати цифрові загрози. Минулого року ми стали свідками масових атак на інформаційні системи великих компаній, що завдало значних збитків. Якщо в майбутньому буде атакована критична інфраструктура, наприклад, електромережа або комунікації, наслідки можуть бути катастрофічними. Такі інциденти, спричинені зовнішніми державами, можуть мати величезний вплив на економіку та національну безпеку, створюючи додаткові труднощі для суспільства.

Вирішальний порив в квантових обчисленнях

Реальністю США є те, що інформаційна безпека руйнується, і всі приватні дані стають публічними.

Прориви в квантових обчисленнях, таких як ті, що здійснила компанія Google, ставлять під загрозу існуючі системи захисту даних, які ми використовуємо сьогодні. Ще одне важливе питання, яке піднімається, це як ці технології можуть бути використані як зброя у міжнародних торгових або політичних конфліктах. Якщо до 2025 року в Китаї буде зроблено прорив у квантових обчисленнях, що дозволить країні чи великим компаніям обходити сучасні методи криптографії, це може призвести до глобальної кризи довіри, в якій всі особисті дані стануть вразливими.

Технології, які мали б бути джерелом безпеки і зручності, можуть призвести до нової ери ізоляції та недовіри. Це робить наукову фантастику не тільки цікавою, але й надзвичайно актуальною, адже вона точно відображає, як ми можемо опинитися в світі, де технології не просто змінюють наші життя, але й ставлять під загрозу основи суспільства.

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