Новий індустріальний парк на Київщині стане сотим в Україні

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Уряд включив індустріальний парк "Миронівка" до Реєстру промислових парків. Проект створить 1500 робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.

Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків - парк "Миронівка", що на Київщині. В Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків. Про це вівторок, 7 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Включено індустріальний парк "Миронівка" до Реєстру індустріальних (промислових) парків", - повідомив Мельничук.

Доповнення

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, парк розташований у Київській області та дозволить створити 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій. За його словами, в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.

Нагадаємо

На території Берегівської громади створять індустріальний парк "Мужай", який забезпечить 427 робочих місць. Парк спеціалізуватиметься на харчовому виробництві, виробництві паперу та автотранспорту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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