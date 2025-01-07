Новий індустріальний парк на Київщині стане сотим в Україні
Київ • УНН
Уряд включив індустріальний парк "Миронівка" до Реєстру промислових парків. Проект створить 1500 робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.
Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків - парк "Миронівка", що на Київщині. В Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків. Про це вівторок, 7 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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"Включено індустріальний парк "Миронівка" до Реєстру індустріальних (промислових) парків", - повідомив Мельничук.
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Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, парк розташований у Київській області та дозволить створити 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій. За його словами, в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.
Нагадаємо
На території Берегівської громади створять індустріальний парк "Мужай", який забезпечить 427 робочих місць. Парк спеціалізуватиметься на харчовому виробництві, виробництві паперу та автотранспорту.