Новый индустриальный парк на Киевщине станет сотым в Украине
Киев • УНН
Правительство включило индустриальный парк «Мироновка» в Реестр промышленных парков. Проект создаст 1500 рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.
Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков - парк "Мироновка", что на Киевщине. В Украине будет работать уже 100 индустриальных парков. Об этом вторник, 7 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Включен индустриальный парк "Мироновка" в Реестр индустриальных (промышленных) парков", - сообщил Мельничук.
Дополнение
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, парк расположен в Киевской области и позволит создать 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций. По его словам, в Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.
Напомним
На территории Береговской общины создадут индустриальный парк "Мужай", который обеспечит 427 рабочих мест. Парк будет специализироваться на пищевом производстве, производстве бумаги и автотранспорта.