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Новый индустриальный парк на Киевщине станет сотым в Украине

Новый индустриальный парк на Киевщине станет сотым в Украине

Киев  •  УНН

 • 5619 просмотра

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Правительство включило индустриальный парк «Мироновка» в Реестр промышленных парков. Проект создаст 1500 рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.

Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков - парк "Мироновка", что на Киевщине. В Украине будет работать уже 100 индустриальных парков. Об этом вторник, 7 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Включен индустриальный парк "Мироновка" в Реестр индустриальных (промышленных) парков", - сообщил Мельничук.

Дополнение

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, парк расположен в Киевской области и позволит создать 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций. По его словам, в Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.

Напомним

На территории Береговской общины создадут индустриальный парк "Мужай", который обеспечит 427 рабочих мест. Парк будет специализироваться на пищевом производстве, производстве бумаги и автотранспорта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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