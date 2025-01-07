Новый индустриальный парк на Киевщине станет сотым в Украине

Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков - парк "Мироновка", что на Киевщине. В Украине будет работать уже 100 индустриальных парков. Об этом вторник, 7 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Включен индустриальный парк "Мироновка" в Реестр индустриальных (промышленных) парков", - сообщил Мельничук.

Дополнение

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, парк расположен в Киевской области и позволит создать 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций. По его словам, в Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.

Напомним

На территории Береговской общины создадут индустриальный парк "Мужай", который обеспечит 427 рабочих мест. Парк будет специализироваться на пищевом производстве, производстве бумаги и автотранспорта.