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Христо Грозєв припускає, що путін готовий до компромісу щодо НАТО за певних умов

Христо Грозєв припускає, що путін готовий до компромісу щодо НАТО за певних умов

Київ • УНН

 • 32173 перегляди

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що путін може погодитись на членство України в НАТО в обмін на виведення американських баз зі Східної Європи. Він також припускає, що нинішня жорстка позиція кремля є лише переговорною тактикою.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що президент росії володимир путін може погодитися на вступ України до НАТО за певних умов, таких як виведення американських військових баз зі Східної Європи.

Про це повідомляє Novinite, пише УНН.

Деталі 

У інтерв'ю українському "24 каналу", Грозєв зазначив, що путін знає про майбутній ультиматум з боку США і намагається чинити тиск на Дональда Трампа, щоб той виключив членство України в НАТО з будь-яких переговорів.

На думку Грозєва, нинішня позиція путіна, швидше за все, не є остаточною позицією москви. Він пояснив, що Трамп до свого обрання неодноразово висловлював готовність припинити війну в Україні. Однак після перемоги на президентських виборах Трамп, схоже, зайняв більш виважену позицію, ймовірно, усвідомлюючи, що домовитися з путіним буде нелегко.

Журналіст зазначив, що путін послідовно відкидає пропозиції, сигналізуючи про складний переговорний процес.

Грозєв припустив, що Трамп може спробувати запропонувати тимчасове заморожування конфлікту, зокрема відтермінування вступу України до НАТО. Але путін публічно заявив, що не прийме такого рішення навіть у довгостроковій перспективі, будь то п'ять чи двадцять років.

Утім, журналіст застерігає не сприймати заяви Путіна за чисту монету, підкреслюючи, що вони, швидше за все, спрямовані на посилення позиції Росії на переговорах з Трампом. Водночас джерела, на які посилається Грозєв, припускають, що кремль може погодитися на членство України в НАТО за певних умов. Серед них — виведення американських баз зі східної Європи та часткове зняття санкцій з росії.

Такі поступки можуть допомогти росії послабити економічний тиск і зменшити невдоволення серед російської еліти, яка прагне виходу з міжнародної ізоляції. Журналіст наголошує, що навіть якщо Трамп вважатиме ці умови прийнятними, їх навряд чи підтримають східноєвропейські країни, як-от Польща чи Чехія. 

Грозєв зробив висновок, що стратегія Кремля, ймовірно, спрямована на те, щоб використати переговори для отримання довгострокових переваг, зображуючи при цьому готовність піти на компроміс у спірному питанні щодо прагнення України до членства в НАТО.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що путін заявив, що Байден у 2021 році пропонував відкласти вступ України в НАТО на 10-15 років. Російський диктатор відповів, що для рф немає різниці - зараз чи через 10 років. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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