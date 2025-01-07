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Христо Грозев предполагает, что путин готов к компромиссу по НАТО при определенных условиях

Христо Грозев предполагает, что путин готов к компромиссу по НАТО при определенных условиях

Киев  •  УНН

 • 9392 просмотра

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Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что путин может согласиться на членство Украины в НАТО в обмен на вывод американских баз из Восточной Европы. Он также предполагает, что нынешняя жесткая позиция кремля является лишь переговорной тактикой.

Журналист-расследователь Христо Грозев предположил, что президент России Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при определенных условиях, таких как вывод американских военных баз из Восточной Европы.

Об этом сообщает Novinite, пишет УНН.

Детали 

В интервью украинскому «24 каналу», Грозев отметил, что Путин знает о предстоящем ультиматуме со стороны США и пытается оказать давление на Дональда Трампа, чтобы тот исключил членство Украины в НАТО из любых переговоров.

По мнению Грозева, нынешняя позиция Путина, скорее всего, не является окончательной позицией москвы. Он пояснил, что Трамп до своего избрания неоднократно высказывал готовность прекратить войну в Украине. Однако после победы на президентских выборах Трамп, похоже, занял более взвешенную позицию, вероятно, осознавая, что договориться с путиным будет нелегко.

Журналист отметил, что путин последовательно отвергает предложения, сигнализируя о сложном переговорном процессе.

Грозев предположил, что Трамп может попытаться предложить временное замораживание конфликта, в частности отсрочку вступления Украины в НАТО. Но Путин публично заявил, что не примет такого решения даже в долгосрочной перспективе, будь то пять или двадцать лет.

Впрочем, журналист предостерегает не воспринимать заявления Путина за чистую монету, подчеркивая, что они, скорее всего, направлены на усиление позиции России на переговорах с Трампом. В то же время источники, на которые ссылается Грозев, предполагают, что кремль может согласиться на членство Украины в НАТО при определенных условиях. Среди них - вывод американских баз из восточной Европы и частичное снятие санкций с России.

Такие уступки могут помочь России ослабить экономическое давление и уменьшить недовольство среди российской элиты, которая стремится выйти из международной изоляции. Журналист отмечает, что даже если Трамп сочтет эти условия приемлемыми, их вряд ли поддержат восточноевропейские страны, например Польша или Чехия. 

Грозев сделал вывод, что стратегия Кремля, вероятно, направлена на то, чтобы использовать переговоры для получения долгосрочных преимуществ, изображая при этом готовность пойти на компромисс в спорном вопросе относительно стремления Украины к членству в НАТО.

Напомним 

Ранее УНН писал, что путин заявил, что Байден в 2021 году предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Российский диктатор ответил, что для рф нет разницы - сейчас или через 10 лет. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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