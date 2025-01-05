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Трамп може стати першим, хто прилетить до України літаком — Зеленський 

Київ • УНН

 • 23884 перегляди

Президент зазначив, що для відновлення авіасполучення необхідні мир та надійні системи ППО.

Новообраний президент США Дональд Трамп може стати першим світовим лідером, який прилетить в Україну на літаку, як тільки запрацюють аеропорти. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише УНН.

Деталі

Володимир Зеленський сподівається, що зовсім скоро в Україні відкриються аеропорти.

"Скоро сподіваюся аеропорт відкриється, тоді буде легше прилітати. Але потрібно розуміти, що для цього потрібно, щоб не було війни, щоб настав мир і щоб були системи ППО. А сьогодні взяти, наприклад, систему ППО із того чи іншого міста, який обстрілюється і пересунути її на аеропорт, ну, це буде нечесно. Люди важливіші, ніж літаки",—прокоментував президент.

Аеропорт у Львові може запрацювати вже у наступному році15.11.24, 13:23 • 14301 перегляд

До того ж він вважає, що першим, хто відвідає нашу державу може бути Дональд Трамп.

"Але прийде момент і Трамп, до речі, я думаю, що війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який летить на літаку. Мені здається, це було б символічно на літаку", —говорить Зеленський.

Нагадаємо 

Президент Зеленський заявив, що вихід США з НАТО за нового президента призведе до знищення Європи путіним. За його словами, путін врахує помилки війни в Україні та підготується краще.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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