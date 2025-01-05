Трамп может стать первым, кто прилетит в Украину самолетом - Зеленский
Киев • УНН
Президент отметил, что для восстановления авиасообщения необходимы мир и надежные системы ПВО.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать первым мировым лидером, который прилетит в Украину на самолете, как только заработают аэропорты. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, пишет УНН.
Детали
Владимир Зеленский надеется, что совсем скоро в Украине откроются аэропорты.
"Скоро надеюсь аэропорт откроется, тогда будет легче прилетать. Но нужно понимать, что для этого нужно, чтобы не было войны, чтобы наступил мир и чтобы были системы ПВО. А сегодня взять, например, систему ПВО из того или иного города, который обстреливается и передвинуть ее на аэропорт, ну, это будет нечестно. Люди важнее, чем самолеты", - прокомментировал президент.
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К тому же он считает, что первым, кто посетит наше государство может быть Дональд Трамп.
"Но придет момент и Трамп, кстати, я думаю, что война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который летит на самолете. Мне кажется, это было бы символично на самолете", -говорит Зеленский.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что выход США из НАТО при новом президенте приведет к уничтожению Европы путиным. По его словам, путин учтет ошибки войны в Украине и подготовится лучше.