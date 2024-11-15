Аэропорт во Львове может заработать уже в следующем году

Украина может открыть Львовский аэропорт в 2025 году, что может стать одной из первых попыток восстановить авиасообщение, приостановленное по всей стране после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Если регуляторы согласятся, что (Львовский аэропорт - ред,) можно открыть, и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по восстановлению", - сообщила представитель Marsh McLennan Криспин Эллисон.

Обеспечение безопасности воздушного пространства является первоочередной задачей, и была проведена большая работа вокруг этого вызова