Аэропорт во Львове может заработать уже в следующем году
Киев • УНН
Украина рассматривает возможность возобновления авиасообщения через Львовский аэропорт в 2025 году. Страховая отрасль готова поддержать открытие при условии одобрения регуляторами и оценки рисков безопасности.
Украина может открыть Львовский аэропорт в 2025 году, что может стать одной из первых попыток восстановить авиасообщение, приостановленное по всей стране после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
"Если регуляторы согласятся, что (Львовский аэропорт - ред,) можно открыть, и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по восстановлению", - сообщила представитель Marsh McLennan Криспин Эллисон.
Обеспечение безопасности воздушного пространства является первоочередной задачей, и была проведена большая работа вокруг этого вызова
При этом Государственная авиационная служба в письменных комментариях заявила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации. Но "при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня, а также реализации дополнительных мер безопасности".
Напомним,
Госдеп США снизил уровень риска для девяти западных областей Украины с четвертого до третьего. Это первые изменения рекомендаций по путешествиям с начала полномасштабного вторжения.
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