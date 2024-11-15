Аэропорт во Львове может заработать уже в следующем году

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Украина рассматривает возможность возобновления авиасообщения через Львовский аэропорт в 2025 году. Страховая отрасль готова поддержать открытие при условии одобрения регуляторами и оценки рисков безопасности.

Украина может открыть Львовский аэропорт в 2025 году, что может стать одной из первых попыток восстановить авиасообщение, приостановленное по всей стране после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Если регуляторы согласятся, что (Львовский аэропорт - ред,) можно открыть, и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по восстановлению", - сообщила  представитель Marsh McLennan Криспин Эллисон.

Обеспечение безопасности воздушного пространства является первоочередной задачей, и была проведена большая работа вокруг этого вызова

- сообщает Эллисон.

При этом Государственная авиационная служба в письменных комментариях заявила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации. Но "при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня, а также реализации дополнительных мер безопасности".

Напомним,

Госдеп США снизил уровень риска для девяти западных областей Украины с четвертого до третьего. Это первые изменения рекомендаций по путешествиям с начала полномасштабного вторжения.

Главный аэропорт Гаити закрыли из-за всплеска бандитизма12 нояб. 2024, 03:16 • 33740 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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