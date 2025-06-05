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Геймеры выстраиваются в очередь за Nintendo Switch 2 в день презентации

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Презентация Nintendo Switch 2 вызвала ажиотаж среди фанатов, которые выстроились в очереди. Новая приставка имеет больший экран, улучшенную графику и игры, как Mario Kart World.

Геймеры выстраиваются в очередь за Nintendo Switch 2 в день презентации

Фанаты игр выстроились в очередь на презентацию Nintendo Switch 2 в четверг на фоне спроса на более мощную игровую консоль следующего поколения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Уровень спроса, похоже, заоблачный", - сказал Серкан Тото, основатель консалтинговой компании Kantan Games.

В торговом районе Икебукуро в Токио десятки претендентов на участие в лотерее продаж от розничного продавца электроники Bic Camera выстроились в очередь перед открытием магазина, чтобы забрать свои устройства.

Nintendo заявила, что получила 2,2 миллиона заявок на лотерею продаж Switch 2 в своем магазине My Nintendo Store в Японии. Предварительные заказы Target были исчерпаны менее чем за два часа.

Что известно о приставке

Switch 2 во многом похожа на свою предшественницу, но предлагает больший экран и улучшенную графику и дебютирует с такими играми, как Mario Kart World.

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли03.04.25, 12:11 • 126114 просмотров

Запуск Switch 2 за 499,99 долларов - это проверка управления цепочкой поставок Nintendo во время торговой войны президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

Mario Kart World имеет цену в США 79,99 долларов, что вызывает споры о цене игр. Nintendo также привлекает сторонние игры.

В прошлом месяце Nintendo прогнозировала продажу 15 миллионов единиц Switch 2 в текущем финансовом году, а также 4,5 миллиона единиц Switch.

"Nintendo лучше подготовлена ​​на этот раз" к тому, чтобы справиться с высоким спросом, сказал Пирс Гардинг-Роллс, аналитик Ampere Analysis.

Президент Шунтаро Фурукава сказал, что Nintendo нарастит производственные мощности, чтобы удовлетворить высокий спрос, и сосредоточится на продвижении продаж, чтобы превзойти прогноз.

Ожидания инвесторов относительно нового устройства также высоки.

Акции Nintendo, которые упали на 2% в Токио, в этом году выросли на 28%.

Ampere прогнозирует, что продажа Switch 2 превысит 100 миллионов единиц в 2030 году.

Дополнение

Nintendo продала 152 миллиона портативных домашних устройств Switch с момента запуска в 2017 году. Она стала игровым гигантом с такими играми, как две игры The Legend of Zelda и хит пандемии COVID-19 Animal Crossing: New Horizons.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаТехнологии
Reuters
Токио
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