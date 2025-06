Геймери стають у чергу за Nintendo Switch 2 у день презентації

Фанати ігор вишикувалися в чергу на презентацію Nintendo Switch 2 у четвер на тлі попиту на потужнішу ігрову консоль наступного покоління, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Рівень попиту, схоже, надхмарний", - сказав Серкан Тото, засновник консалтингової компанії Kantan Games.

У торговому районі Ікебукуро в Токіо десятки претендентів на участь у лотереї продажів від роздрібного продавця електроніки Bic Camera вишикувалися в чергу перед відкриттям магазину, щоб забрати свої пристрої.

Nintendo заявила, що отримала 2,2 мільйони заявок на лотерею продажів Switch 2 у своєму магазині My Nintendo Store у Японії. Попередні замовлення Target були вичерпані менш ніж за дві години.

Що відомо про приставку

Switch 2 багато в чому схожа на свою попередницю, але пропонує більший екран і покращену графіку і дебютує з такими іграми, як Mario Kart World.

Запуск Switch 2 за 499,99 доларів - це перевірка управління ланцюжком поставок Nintendo під час торгової війни президента США Дональда Трампа, зауважує видання.

Mario Kart World має ціну в США 79,99 доларів, що викликає суперечки про ціну ігор. Nintendo також залучає сторонні ігри.

Минулого місяця Nintendo прогнозувала продаж 15 мільйонів одиниць Switch 2 у поточному фінансовому році, а також 4,5 мільйона одиниць Switch.

"Nintendo краще підготовлена ​​цього разу" до того, щоб упоратися з високим попитом, сказав Пірс Гардінг-Роллс, аналітик Ampere Analysis.

Президент Шунтаро Фурукава сказав, що Nintendo наростить виробничі потужності, щоб задовольнити високий попит, і зосередиться на просуванні продажів, щоб перевершити прогноз.

Очікування інвесторів щодо нового пристрою також високі.

Акції Nintendo, які впали на 2% в Токіо, цього року зросли на 28%.

Ampere прогнозує, що продаж Switch 2 перевищить 100 мільйонів одиниць у 2030 році.

Доповнення

Nintendo продала 152 мільйони портативних домашніх пристроїв Switch з моменту запуску у 2017 році. Вона стала ігровим гігантом з такими іграми, як дві гри The Legend of Zelda і хіт пандемії COVID-19 Animal Crossing: New Horizons.