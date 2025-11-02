В России скрывают реальные последствия стихийных лесных пожаров: уничтоженные площади в несколько раз превышают данные, которые публикуют российские ведомства. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По информации СВРУ, только за первые шесть месяцев 2025 года огонь охватил около 9,5 млн гектаров леса, тогда как официально Россия признает лишь 2,7 млн гектаров. Таким образом, огромный масштаб катастрофы системно замалчивается.

Российская "Авиалесоохрана" только за последние три дня тушила 17 лесных пожаров, а за неделю – уже 34, что по площади равно территории города Волоколамск в Подмосковье. И это лишь малый фрагмент общей картины.

В официальную статистику не включают: сельскохозяйственные угодья – около 4 млн гектаров ежегодно и земли, подконтрольные минобороны РФ, где регулярно вспыхивает огонь во время учений.

Так, в апреле 2025 года пожар на полигоне "Красный Яр" под Читой разрастался 20 дней и угрожал населенным пунктам, однако данные о нем не прозвучали в федеральной отчетности.

Дополнительным фактором риска является хроническая нехватка пожарных: в 2024 году службы были недоукомплектованы почти на четверть штатов. В регионах уже угрожают лишением лицензий арендаторам лесов, которые не участвуют в тушении, и предлагают значительно увеличить штрафы за поджоги.

Украинская разведка отмечает: выгоревшие лесные зоны фактически превращаются в "мертвые земли", с которых природа восстанавливается десятилетиями. В то же время Кремль вместо инвестиций в защиту окружающей среды продолжает направлять ресурсы на войну против Украины, оставляя собственные леса, поля и села в огне.

