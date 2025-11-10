Ірану загрожує безпрецедентна посуха: Тегеран може бути евакуйований

Іран переживає найсильнішу за останні десятиліття посуху. Через катастрофічне зниження рівня опадів водосховища країни майже спустошені, а влада закликає громадян економити воду. Президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив, що у разі відсутності дощів "може постати необхідність евакуювати Тегеран". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

За словами президента Масуда Пезешкіана, ситуація з водопостачанням у країні набула критичного характеру. Якщо найближчим часом не піде дощ, у столиці доведеться запровадити суворе нормування води. Проте, як застеріг він, навіть такі кроки можуть виявитися недостатніми для уникнення масштабної катастрофи.

Якщо нормування не спрацює, нам, можливо, доведеться евакуювати Тегеран

Його заява викликала широкий резонанс у суспільстві та стала предметом гострої критики з боку місцевих ЗМІ. Колишній мер Тегерана Голямхоссейн Карбаші назвав цю ідею "жартом" і зазначив, що "евакуація Тегерану не має ніякого сенсу".

Метеорологи тим часом повідомляють, що протягом найближчих десяти днів опадів в Ірані не очікується. Водна криза вже відчутно впливає на повсякденне життя мешканців столиці.

Я планую придбати додому баки для води, щоб мати змогу використовувати її для туалету та інших побутових потреб