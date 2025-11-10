Ирану грозит беспрецедентная засуха: Тегеран может быть эвакуирован
Киев • УНН
В Иране почти опустошены водохранилища, страна переживает сильнейшую засуху последних десятилетий. Президент Масуд Пезешкиан предупредил о возможной эвакуации Тегерана, если не будет дождей.
Иран переживает сильнейшую за последние десятилетия засуху. Из-за катастрофического снижения уровня осадков водохранилища страны почти опустошены, а власти призывают граждан экономить воду. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что в случае отсутствия дождей "может возникнуть необходимость эвакуировать Тегеран". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
По словам президента Масуда Пезешкиана, ситуация с водоснабжением в стране приобрела критический характер. Если в ближайшее время не пойдет дождь, в столице придется ввести строгое нормирование воды. Однако, как предостерег он, даже такие шаги могут оказаться недостаточными для избежания масштабной катастрофы.
Если нормирование не сработает, нам, возможно, придется эвакуировать Тегеран
Его заявление вызвало широкий резонанс в обществе и стало предметом острой критики со стороны местных СМИ. Бывший мэр Тегерана Голямхоссейн Карбаши назвал эту идею "шуткой" и отметил, что "эвакуация Тегерана не имеет никакого смысла".
Метеорологи тем временем сообщают, что в течение ближайших десяти дней осадков в Иране не ожидается. Водный кризис уже ощутимо влияет на повседневную жизнь жителей столицы.
Я планирую приобрести домой баки для воды, чтобы иметь возможность использовать ее для туалета и других бытовых нужд
Засуха также отражается в общественном дискурсе. Летом иранский рэпер Вафа Ахмадпур опубликовал в соцсетях видео, на котором открытый кран на кухне – но из него не течет ни одной капли воды.
