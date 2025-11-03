Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул президенту США Дональду Трампу жесткий ультиматум, который может углубить напряженность между Тегераном и Вашингтоном и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Во время публичного выступления аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не будет сотрудничать с Соединенными Штатами, если Вашингтон не выполнит ряд ключевых требований. По словам верховного лидера, США должны прекратить поддержку Израиля, вывести войска с Ближнего Востока и воздержаться от любого вмешательства в дела региона.

Иран не спешит возобновлять переговоры по ядерной программе с США - Al Jazeera

Этот ультиматум, по оценке аналитиков, стал самым жестким сигналом со стороны Тегерана за последние годы. Как сообщает Newsweek, с комментариями обратились в Госдепартамент США и МИД Ирана, однако официального ответа пока не предоставлено.

Напряженность между США и Ираном растет на фоне июньского наступления Израиля на иранские цели и ударов США по объектам, связанным с ядерной программой Тегерана. Дипломатические усилия не приносят результатов, и, по оценкам экспертов, любая новая эскалация может привести к масштабному конфликту с привлечением Израиля и союзников США в регионе.

Иран активизировал ракетную программу, несмотря на санкции ООН, получая компоненты из Китая - CNN