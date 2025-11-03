Іранський лідер висунув Трампу ультиматум, що поглиблює напругу на Близькому Сході

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висунув президенту США Дональду Трампу жорсткий ультиматум, який може поглибити напруження між Тегераном і Вашингтоном та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Під час публічного виступу аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон не виконає низку ключових вимог. За словами верховного лідера, США мають припинити підтримку Ізраїлю, вивести війська з Близького Сходу та утриматися від будь-якого втручання у справи регіону.

Цей ультиматум, за оцінкою аналітиків, став найжорсткішим сигналом з боку Тегерана за останні роки. Як повідомляє Newsweek, із коментарями звернулися до Держдепартаменту США та МЗС Ірану, однак офіційної відповіді поки не надано.

Напруження між США та Іраном зростає на тлі червневого наступу Ізраїлю на іранські цілі та ударів США по об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою Тегерана. Дипломатичні зусилля не приносять результатів, і, за оцінками експертів, будь-яка нова ескалація може призвести до масштабного конфлікту із залученням Ізраїлю та союзників США в регіоні.

