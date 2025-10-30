Іран активізував ракетну програму, попри санкції ООН, отримуючи компоненти з Китаю - CNN

Іран, імовірно, активізував свою програму з розробки балістичних ракет, попри поновлення санкцій на рівні ООН. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у європейській розвідці, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з кінця вересня з Китаю до Ірану надійшло кілька партій перхлорату натрію – важливого компоненту для виробництва твердого палива, яке використовується в іранських балістичних ракетах середньої дальності. Ці поставки можуть бути частиною зусиль Ірану з відновлення вичерпаних запасів компонентів його балістичної програми.

Кілька вантажних суден та китайських організацій, що беруть участь у цьому, перебувають під санкціями Сполучених Штатів - йдеться у статті.

Водночас видання вказує, що перхлорат натрію, хоч і є важливим у виробництві твердого палива для балістичних ракет, не перебуває під прямою забороною за санкціями проти Ірану. Це може дати Китаю можливість стверджувати, що він не порушує санкцій.

У відповідь на запит ЗМІ щодо поставок до Ірану речник Міністерства закордонних справ Китаю сказав, що він "не знайомий з конкретною ситуацією", але Пекін "послідовно здійснює експортний контроль над товарами подвійного призначення відповідно до своїх міжнародних зобов'язань та внутрішніх законів і правил".

Нагадаємо

Наприкінці вересня Рада Безпеки ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану 27 вересня. Рішення ініційоване Великою Британією, Францією та Німеччиною через звинувачення Тегерану у порушенні ядерної угоди 2015 року.

