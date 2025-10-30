$42.080.01
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 21965 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 25053 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 60040 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 38465 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 60129 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30429 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 82960 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49182 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47895 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Иран активизировал ракетную программу, несмотря на санкции ООН, получая компоненты из Китая - CNN

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Иран, вероятно, активизировал программу разработки баллистических ракет, получая перхлорат натрия из Китая, что является ключевым компонентом для твердого топлива. Это происходит после возобновления санкций ООН, инициированных из-за нарушения ядерной сделки 2015 года.

Иран активизировал ракетную программу, несмотря на санкции ООН, получая компоненты из Китая - CNN

Иран, вероятно, активизировал свою программу по разработке баллистических ракет, несмотря на возобновление санкций на уровне ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в европейской разведке, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с конца сентября из Китая в Иран поступило несколько партий перхлората натрия – важного компонента для производства твердого топлива, используемого в иранских баллистических ракетах средней дальности. Эти поставки могут быть частью усилий Ирана по восстановлению истощенных запасов компонентов его баллистической программы.

Несколько грузовых судов и китайских организаций, участвующих в этом, находятся под санкциями Соединенных Штатов

- говорится в статье.

В то же время издание указывает, что перхлорат натрия, хотя и является важным в производстве твердого топлива для баллистических ракет, не находится под прямым запретом по санкциям против Ирана. Это может дать Китаю возможность утверждать, что он не нарушает санкций.

В ответ на запрос СМИ относительно поставок в Иран представитель Министерства иностранных дел Китая сказал, что он "не знаком с конкретной ситуацией", но Пекин "последовательно осуществляет экспортный контроль над товарами двойного назначения в соответствии со своими международными обязательствами и внутренними законами и правилами".

Напомним

В конце сентября Совет Безопасности ООН возобновил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана 27 сентября. Решение инициировано Великобританией, Францией и Германией из-за обвинений Тегерана в нарушении ядерной сделки 2015 года.

ЕС вслед за ООН возобновляет санкции против Ирана: что предусматривается29.09.25, 11:49 • 2439 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Китай
Соединённые Штаты
Иран