Иран активизировал ракетную программу, несмотря на санкции ООН, получая компоненты из Китая - CNN
Киев • УНН
Иран, вероятно, активизировал программу разработки баллистических ракет, получая перхлорат натрия из Китая, что является ключевым компонентом для твердого топлива. Это происходит после возобновления санкций ООН, инициированных из-за нарушения ядерной сделки 2015 года.
Иран, вероятно, активизировал свою программу по разработке баллистических ракет, несмотря на возобновление санкций на уровне ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в европейской разведке, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что с конца сентября из Китая в Иран поступило несколько партий перхлората натрия – важного компонента для производства твердого топлива, используемого в иранских баллистических ракетах средней дальности. Эти поставки могут быть частью усилий Ирана по восстановлению истощенных запасов компонентов его баллистической программы.
Несколько грузовых судов и китайских организаций, участвующих в этом, находятся под санкциями Соединенных Штатов
В то же время издание указывает, что перхлорат натрия, хотя и является важным в производстве твердого топлива для баллистических ракет, не находится под прямым запретом по санкциям против Ирана. Это может дать Китаю возможность утверждать, что он не нарушает санкций.
В ответ на запрос СМИ относительно поставок в Иран представитель Министерства иностранных дел Китая сказал, что он "не знаком с конкретной ситуацией", но Пекин "последовательно осуществляет экспортный контроль над товарами двойного назначения в соответствии со своими международными обязательствами и внутренними законами и правилами".
Напомним
В конце сентября Совет Безопасности ООН возобновил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана 27 сентября. Решение инициировано Великобританией, Францией и Германией из-за обвинений Тегерана в нарушении ядерной сделки 2015 года.
