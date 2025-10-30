Иран активизировал ракетную программу, несмотря на санкции ООН, получая компоненты из Китая - CNN

Иран, вероятно, активизировал свою программу по разработке баллистических ракет, несмотря на возобновление санкций на уровне ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в европейской разведке, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с конца сентября из Китая в Иран поступило несколько партий перхлората натрия – важного компонента для производства твердого топлива, используемого в иранских баллистических ракетах средней дальности. Эти поставки могут быть частью усилий Ирана по восстановлению истощенных запасов компонентов его баллистической программы.

Несколько грузовых судов и китайских организаций, участвующих в этом, находятся под санкциями Соединенных Штатов - говорится в статье.

В то же время издание указывает, что перхлорат натрия, хотя и является важным в производстве твердого топлива для баллистических ракет, не находится под прямым запретом по санкциям против Ирана. Это может дать Китаю возможность утверждать, что он не нарушает санкций.

В ответ на запрос СМИ относительно поставок в Иран представитель Министерства иностранных дел Китая сказал, что он "не знаком с конкретной ситуацией", но Пекин "последовательно осуществляет экспортный контроль над товарами двойного назначения в соответствии со своими международными обязательствами и внутренними законами и правилами".

Напомним

В конце сентября Совет Безопасности ООН возобновил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана 27 сентября. Решение инициировано Великобританией, Францией и Германией из-за обвинений Тегерана в нарушении ядерной сделки 2015 года.

ЕС вслед за ООН возобновляет санкции против Ирана: что предусматривается