В Тегеране воды осталось менее чем на две недели – власти предупреждают о критической засухе

В столице Ирана обостряется водный кризис: из-за длительной засухи и уменьшения притока к плотинам Тегеран может остаться без запасов воды уже через две недели, сообщают местные СМИ, информирует Newsweek, пишет УНН.

Детали

Глава регионального управления водных ресурсов Бехзад Парса заявил, что приток воды к тегеранским плотинам снизился на 43% по сравнению с прошлым годом. По его словам, запасы водохранилища Амир-Кабир сократились до 14 миллионов кубометров – это самый низкий уровень за последние годы.

Приток воды к тегеранским плотинам снизился на 43% по сравнению с предыдущим водным годом – подчеркнул Парса в интервью агентству IRNA.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что правительство не планирует ограничивать подачу воды, электроэнергии или газа промышленным предприятиям, несмотря на рекордное сокращение осадков.

Засуха уже привела к уменьшению сельскохозяйственного производства в плодородных регионах страны, что угрожает продовольственной безопасности. На фоне нехватки воды в Иране растет недовольство населения, в некоторых провинциях фиксируются локальные протесты.

