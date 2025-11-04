В Тегеране воды осталось менее чем на две недели – власти предупреждают о критической засухе
Столица Ирана, Тегеран, может остаться без запасов воды через две недели из-за продолжительной засухи. Приток воды в плотины снизился на 43% по сравнению с прошлым годом, а запасы водохранилища Амир-Кабир сократились до 14 миллионов кубометров.
В столице Ирана обостряется водный кризис: из-за длительной засухи и уменьшения притока к плотинам Тегеран может остаться без запасов воды уже через две недели, сообщают местные СМИ, информирует Newsweek, пишет УНН.
Глава регионального управления водных ресурсов Бехзад Парса заявил, что приток воды к тегеранским плотинам снизился на 43% по сравнению с прошлым годом. По его словам, запасы водохранилища Амир-Кабир сократились до 14 миллионов кубометров – это самый низкий уровень за последние годы.
В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что правительство не планирует ограничивать подачу воды, электроэнергии или газа промышленным предприятиям, несмотря на рекордное сокращение осадков.
Засуха уже привела к уменьшению сельскохозяйственного производства в плодородных регионах страны, что угрожает продовольственной безопасности. На фоне нехватки воды в Иране растет недовольство населения, в некоторых провинциях фиксируются локальные протесты.
