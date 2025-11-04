У Тегерані води залишилося менш ніж на два тижні – влада попереджає про критичну посуху
Київ • УНН
Столиця Ірану, Тегеран, може залишитися без запасів води за два тижні через тривалу посуху. Приплив води до дамб знизився на 43% порівняно з минулим роком, а запаси водосховища Амір-Кабір скоротилися до 14 мільйонів кубометрів.
У столиці Ірану загострюється водна криза: через тривалу посуху та зменшення притоку до дамб Тегеран може залишитися без запасів води вже за два тижні, повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Newsweek, пише УНН.
Деталі
Голова регіонального управління водних ресурсів Бехзад Парса заявив, що приплив води до тегеранських дамб знизився на 43% порівняно з минулим роком. За його словами, запаси водосховища Амір-Кабір скоротилися до 14 мільйонів кубометрів – це найнижчий рівень за останні роки.
Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що уряд не планує обмежувати подачу води, електроенергії чи газу промисловим підприємствам, попри рекордне скорочення опадів.
Посуха вже призвела до зменшення сільськогосподарського виробництва в родючих регіонах країни, що загрожує продовольчій безпеці. На тлі нестачі води в Ірані зростає невдоволення населення, у деяких провінціях фіксують локальні протести.
