На севере Ирана лесные пожары угрожают заповедным Гирканским лесам – правительство просит помощи у Турции и России

Длительные лесные пожары на севере Ирана приблизились к уникальным Гирканским лесам – природному наследию ЮНЕСКО. Огонь уже две недели распространяется по горной местности, а страна страдает от худшей за десятилетия засухи. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Подробности

В провинции Голестан десятки пожарных в течение выходных пытались сдержать масштабное возгорание, сообщила телекомпания SNN со ссылкой на губернатора региона. Часть очагов до сих пор не взята под контроль.

Пожары бушуют в густых Гирканских лесах, которым более 50 миллионов лет и которые с 2019 года имеют статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за угрожающего распространения огня и нехватки ресурсов правительство Ирана обратилось за помощью к Турции и России.

Страна переживает затяжную засуху – осадков не было месяцами, что высушило почву и обострило дефицит воды. Эксперты отмечают, что обычные осенние дожди могли бы значительно быстрее остановить пожары.

В соцсетях распространяется критика властей за медленную реакцию и масштабы разрушений. Пользователи и экологи подчеркивают, что правительство должно уделять больше внимания защите национальных природных ресурсов, а не тратить средства на региональные конфликты.

