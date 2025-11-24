На севере Ирана лесные пожары угрожают заповедным Гирканским лесам – правительство просит помощи у Турции и России

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 3434 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9436 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16029 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18008 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13852 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12640 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10975 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9224 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10269 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11254 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27688 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23776 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 18468 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 18047 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55 • 10309 просмотра
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 16016 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 17993 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 39080 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 64780 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23913 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27816 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 41349 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 51815 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 53430 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
Фильм

На севере Ирана лесные пожары угрожают заповедным Гирканским лесам – правительство просит помощи у Турции и России

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Лесные пожары на севере Ирана приблизились к уникальным Гирканским лесам, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за нехватки ресурсов правительство обратилось за помощью к Турции и России.

На севере Ирана лесные пожары угрожают заповедным Гирканским лесам – правительство просит помощи у Турции и России

Длительные лесные пожары на севере Ирана приблизились к уникальным Гирканским лесам – природному наследию ЮНЕСКО. Огонь уже две недели распространяется по горной местности, а страна страдает от худшей за десятилетия засухи. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Подробности

В провинции Голестан десятки пожарных в течение выходных пытались сдержать масштабное возгорание, сообщила телекомпания SNN со ссылкой на губернатора региона. Часть очагов до сих пор не взята под контроль.

Лесные пожары в Новой Зеландии: почти полсотни туристов эвакуированы, 1600 гектаров охвачены огнем09.11.25, 06:47 • 11507 просмотров

Пожары бушуют в густых Гирканских лесах, которым более 50 миллионов лет и которые с 2019 года имеют статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за угрожающего распространения огня и нехватки ресурсов правительство Ирана обратилось за помощью к Турции и России.

Страна переживает затяжную засуху – осадков не было месяцами, что высушило почву и обострило дефицит воды. Эксперты отмечают, что обычные осенние дожди могли бы значительно быстрее остановить пожары.

Ирану грозит беспрецедентная засуха: Тегеран может быть эвакуирован10.11.25, 15:38 • 4966 просмотров

В соцсетях распространяется критика властей за медленную реакцию и масштабы разрушений. Пользователи и экологи подчеркивают, что правительство должно уделять больше внимания защите национальных природных ресурсов, а не тратить средства на региональные конфликты.

Масштабы лесных пожаров в РФ в разы больше, чем признает Кремль – украинская разведка02.11.25, 21:36 • 12151 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
российская пропаганда
Социальная сеть
ЮНЕСКО
Турция
Иран