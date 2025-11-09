Лесные пожары в Новой Зеландии: почти полсотни туристов эвакуированы, 1600 гектаров охвачены огнем
В национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии возник лесной пожар, охвативший 1600 гектаров. Эвакуированы 49 туристов, а спасатели работают над локализацией огня.
В национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии возник лесной пожар. В субботу оттуда эвакуировали 40 туристов, а в воскресенье, 9 ноября, еще 9 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на местную пожарную службу, агентство Reuters.
Детали
Департамент охраны природы закрыл парк для посетителей. Лесной пожар, который накануне охватывал 50 гектаров, разросся до 1600 гектаров и до сих пор не локализован. В районе перекрыты дороги. Спасатели работали с вертолетов до наступления темноты и возобновили операции на рассвете воскресенья. С самолетов и вертолетов сбрасывают воду для тушения очагов огня.
Воздушное пространство над местом пожара и прилегающими территориями временно закрыли для полетов, чтобы самолеты и дроны не мешали спасательным работам.
Жителям соседних районов советуют держать двери и окна закрытыми, чтобы уменьшить воздействие дыма, а также рассмотреть возможность временного выезда из районов вблизи пожара.
По информации Reuters, днем 8 ноября около 40 туристов пришлось эвакуировать вертолетом в безопасное место, а утром 9 ноября вывезли еще девятерых, как передает государственное "Радио Новой Зеландии" со ссылкой на представителя Департамента охраны природы.
Пожарная служба заявляет, что тесно сотрудничает с полицией, Департаментом охраны природы, местными службами по чрезвычайным ситуациям гражданской обороны и группой коренного населения иви.
Напомним
Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары охватили Албанию и Черногорию, унеся жизни двух человек. Сотни жителей побережья были вынуждены покинуть свои дома.
