Новая Зеландия будет взимать плату с иностранных туристов за посещение популярных мест

Новая Зеландия вводит плату до 40 новозеландских долларов (около 24 долларов США) для иностранных туристов за посещение самых популярных мест, чтобы поддержать экономический рост. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Кристофер Лаксон в субботнем выступлении заявил, что национальные парки и туристические маршруты страны являются настоящим достоянием новозеландцев, поэтому иностранцы должны вносить плату в местах с большим туристическим трафиком. По его словам, ежегодная прибыль в 62 миллиона новозеландских долларов будет повторно инвестирована в эти объекты.

Я неоднократно слышал от друзей-иностранцев, как их удивляет, что они могут посетить одни из самых красивых мест на планете - бесплатно - сказал Лаксон.

"Совершенно справедливо, чтобы в таких особенных локациях иностранные посетители делали дополнительный взнос в размере от 20 до 40 долларов на человека", — отметил премьер.

Новая Зеландия определила туризм как ключевое направление экономического роста, поскольку страна постепенно оправляется после рецессии. С ноября правительство также отменит дорогую транзитную визу для путешественников из Китая, чтобы привлечь больше гостей.

Лаксон сообщил, что правительство сначала планирует ввести плату на таких локациях, где иностранцы составляют до 80% всех посетителей, в частности:

Катедрал Коув (Cathedral Cove),

Переход Тонгариро (Tongariro Crossing),

Маршрут Милфорд (Milford Track)

гора Кук (Mount Cook).

В то же время новозеландцам не придется платить за доступ к природоохранным территориям - пояснил он.

"Это наше коллективное достояние, и киви не должны платить, чтобы его увидеть", - добавил чиновник.

Напомним

С 19 апреля этого года в Венеции снова действует плата за въезд в город для дневных туристов. Также посетители, которые бронируют билеты менее чем за три дня до прибытия, будут платить вдвое больше.

Аналитики прогнозируют рост мировых расходов на туристические поездки с 5 триллионов долларов в 2024 году до 15 триллионов долларов в 2040 году. Развивающиеся страны, прежде всего Китай, Индия и Саудовская Аравия, станут главными движущими силами этого роста.

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