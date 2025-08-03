Нова Зеландія стягуватиме плату з іноземних туристів за відвідування популярних місць

Нова Зеландія запроваджує плату до 40 новозеландських доларів (близько 24 доларів США) для іноземних туристів за відвідування найпопулярніших місць, аби підтримати економічне зростання. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

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Прем’єр-міністр Крістофер Лаксон у суботньому виступі заявив, що національні парки та туристичні маршрути країни є справжнім надбанням новозеландців, тому іноземці повинні сплачувати внески в місцях із великим туристичним трафіком. За його словами, щорічний прибуток у 62 мільйони новозеландських доларів буде повторно інвестовано в ці об’єкти.

Я неодноразово чув від друзів-іноземців, як їх дивує, що вони можуть відвідати одні з найкрасивіших місць на планеті - безкоштовно - сказав Лаксон.

"Цілком справедливо, щоб у таких особливих локаціях іноземні відвідувачі робили додатковий внесок у розмірі від 20 до 40 доларів на особу", — відзначив прем’єр.

Нова Зеландія визначила туризм як ключовий напрям економічного зростання, оскільки країна поступово оговтується після рецесії. Із листопада уряд також скасує дорогу транзитну візу для мандрівників із Китаю, щоб залучити більше гостей.

Лаксон повідомив, що уряд спочатку планує запровадити плату на таких локаціях, де іноземці становлять до 80% усіх відвідувачів, зокрема:

Катедрал Ков (Cathedral Cove),

Переходження Тонгаріро (Tongariro Crossing),

Маршрут Мілфорд (Milford Track)

гора Кук (Mount Cook).

Водночас новозеландцям не доведеться платити за доступ до природоохоронних територій - пояснив він.

"Це наше колективне надбання, і кі́ві не повинні платити, щоб його побачити", - додав посадовець.

Нагадаємо

З 19 квітня цього року у Венеції знову діє плата за в’їзд до міста для денних туристів. Також відвідувачі, які бронюють квитки менш ніж за три дні до прибуття, платитимуть удвічі більше.

Аналітики прогнозують зростання світових витрат на туристичні подорожі з 5 трильйонів доларів у 2024 році до 15 трильйонів доларів у 2040 році. Країни, що розвиваються, насамперед Китай, Індія та Саудівська Аравія, стануть головними рушіями цього зростання.

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