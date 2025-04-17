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У Венеції повертають плату за в'їзд: які туристи платитимуть удвічі більше

Київ • УНН

 • 4096 перегляди

З 19 квітня у Венеції знову діє плата за в'їзд для туристів. Хто бронює квитки менш як за три дні, платитиме вдвічі дорожче. Збір діятиме у 54 дні.

У Венеції повертають плату за в'їзд: які туристи платитимуть удвічі більше

З 19 квітня у Венеції знову почне діяти плата за в’їзд до міста для денних туристів. Також діятиме нововведення: відвідувачі, які бронюють квитки менш ніж за три дні до прибуття, платитимуть удвічі більше.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, минулого року в рамках експерименту, спрямованого на те, щоб відлякати денних відвідувачів у години пік, Венеція стала першим великим туристичним містом у світі, яке взяло плату за в'їзд.

Хоча ініціатива не справила істотного впливу на кількість відвідувачів, вона принесла скарбниці міста 2,4 млн євро, що набагато більше, ніж очікували. Але влада Венеції, як і раніше, вважає, що в кінцевому підсумку вона допоможе місту, занесеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, впоратися з проблемою надмірного туризму.

Цього року збір, який можна забронювати онлайн, залишається на рівні €5, але подвоїться, якщо ви купите його за три дні до прибуття в місто. Крім того, його було розширено, і тепер його застосовуватимуть у 54 дати, переважно вихідні. А саме, з 18 квітня до 27 липня, що майже вдвічі більше, ніж торік. Захід застосовується з 8:30 до 16:00 за місцевим часом.

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Відвідувачам надають QR-код, який їм необхідно буде пред'явити стюардам, найнятим для патрулювання головних в'їздів у місто, наприклад, залізничного вокзалу Венеція Санта Лючія.

Від сплати збору звільняються всі, хто бронює нічліг у Венеції, а також туристи з більшого регіону Венето, звідки приїжджає більшість одноденних туристів, а також діти до 14 років. Але навіть якщо гість забронював номер у готелі, він все одно зобов'язаний зареєструвати свою присутність на сайті.

Минулого року було встановлено новий рекорд за кількістю відвідувачів Венеції та її околиць: понад 3,9 млн осіб ночували в історичному центрі міста.

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Однак щороку сюди приїжджають близько 30 млн осіб, більшість з яких приїжджають лише на один день.

За даними місцевого новинного сайту Venezia Today, понад 35 000 туристів уже забронювали квитки на одноденні поїздки. Радник Венеції з туризму Сімоне Вентуріні заявив, що, хоча не існує "чарівної палички" для розв'язання проблеми, що зачіпає багато європейських туристичних міст — схема справляння плати за доступ "є відчутним та інноваційним інструментом" з погляду аналізу даних та управління потоками відвідувачів.

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Це буде довгий шлях, але відтепер місто зможе покладатися на об'єктивні дані, а не на прості оцінки, щоб зрозуміти феномен надмірного туризму. Наша мета — заохочувати якісний туризм-ночівлі — який поважає місто і прагне взаємодіяти з ним на глибшому рівні, приймаючи його унікальний характер і ритм

- сказав він.

Ще однією метою було досягти кращого балансу між правами тих, хто живе у Венеції, і тих, хто хоче її відвідати, додав Сімоне Вентуріні.

Нагадаємо

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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