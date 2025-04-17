В Венеции возвращают плату за въезд: какие туристы будут платить вдвое больше

С 19 апреля в Венеции снова начнет действовать плата за въезд в город для дневных туристов. Также будет действовать нововведение: посетители, которые бронируют билеты менее чем за три дня до прибытия, будут платить вдвое больше.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, в прошлом году в рамках эксперимента, направленного на то, чтобы отпугнуть дневных посетителей в часы пик, Венеция стала первым крупным туристическим городом в мире, который взял плату за въезд.

Хотя инициатива не оказала существенного влияния на количество посетителей, она принесла казне города 2,4 млн евро, что намного больше, чем ожидали. Но власти Венеции, по-прежнему, считают, что в конечном итоге она поможет городу, занесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, справиться с проблемой чрезмерного туризма.

В этом году сбор, который можно забронировать онлайн, остается на уровне €5, но удвоится, если вы купите его за три дня до прибытия в город. Кроме того, он был расширен, и теперь его будут применять в 54 даты, преимущественно выходные. А именно, с 18 апреля до 27 июля, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Мероприятие применяется с 8:30 до 16:00 по местному времени.

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Посетителям предоставляют QR-код, который им необходимо будет предъявить стюардам, нанятым для патрулирования главных въездов в город, например, железнодорожного вокзала Венеция Санта Лючия.

От уплаты сбора освобождаются все, кто бронирует ночлег в Венеции, а также туристы из большего региона Венето, откуда приезжает большинство однодневных туристов, а также дети до 14 лет. Но даже если гость забронировал номер в отеле, он все равно обязан зарегистрировать свое присутствие на сайте.

В прошлом году был установлен новый рекорд по количеству посетителей Венеции и ее окрестностей: более 3,9 млн человек ночевали в историческом центре города.

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Однако каждый год сюда приезжают около 30 млн человек, большинство из которых приезжают только на один день.

По данным местного новостного сайта Venezia Today, более 35 000 туристов уже забронировали билеты на однодневные поездки. Советник Венеции по туризму Симоне Вентурини заявил, что, хотя не существует "волшебной палочки" для решения проблемы, затрагивающей многие европейские туристические города — схема взимания платы за доступ "является ощутимым и инновационным инструментом" с точки зрения анализа данных и управления потоками посетителей.

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Это будет долгий путь, но отныне город сможет полагаться на объективные данные, а не на простые оценки, чтобы понять феномен чрезмерного туризма. Наша цель — поощрять качественный туризм-ночевки — который уважает город и стремится взаимодействовать с ним на более глубоком уровне, принимая его уникальный характер и ритм - сказал он.

Еще одной целью было достичь лучшего баланса между правами тех, кто живет в Венеции, и тех, кто хочет ее посетить, добавил Симоне Вентурини.

Напомним

Туризм в Европе приводит к дефициту жилья, вытесняя местных жителей. В Италии, Португалии и Испании жители городов протестуют с требованием запретить платформы сдачи в аренду, подобные Airbnb.

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