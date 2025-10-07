Австралія повернула Україні важливі археологічні артефакти: що на них очікує

Австралія передала Україні вилучені у порушників археологічні артефакти, які були незаконно вивезені з території нашої держави. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність австралійській стороні за передачу важливих експонатів, повідомили у МЗС України, пише УНН.

В МЗС відбулася передача виявлених в Австралії українських археологічних артефактів. У вівторок, 7 жовтня, в МЗС відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та т.в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій України Тетяни Бережної. Глава МЗС офіційно передав колезі конфісковані в Австралії унікальні археологічні предмети: скроневу підвіску, що може належати до традиційних прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тис. до н.е., а також наконечник стріли періоду XII-XIII століть - повідомили в МЗС.

В МЗС також повідомили, що ці унікальні об'єкти були незаконно вивезені з України та ввезені до Австралії наприкінці 2023 року та перехоплені під час прибуття до Сіднея завдяки співпраці української та австралійської митниць та Управління у справах мистецтв.

Згодом вони були конфісковані відповідно до Закону Австралії про захист рухомої культурної спадщини 1986 року - говориться у повідомленні.

Міністри підписали акт прийому-передачі експонатів Міністерству культури та стратегічних комунікацій України, щоб вони посіли гідне місце в експозиції одного з українських музеїв, де їх зможуть побачити відвідувачі.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив особливу вдячність уряду Австралії за співпрацю у перехопленні та протидії злочину, а також сприяння у збереженні та поверненні унікальних українських артефактів.

Повернення українських артефактів – це важливий компонент відновлення історичної справедливості та підтвердження історичної тяглості України. Це особливо важливо в умовах, коли Росія веде проти України геноцидну війну та намагається стерти нашу історію. Кожен повернутий історичний предмет – це частина нашої національної пам’яті та нашої ідентичності. Будемо і надалі активно працювати над поверненням та збереженням нашої культурної спадщини - заявив Андрій Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що повертаючи культурні цінності, Україна відновлює не лише окремі моменти історії, а й право на власну пам’ять, гідність та культурну тяглість, що є частиною нашої боротьби за свободу та майбутнє.

Україна має багату культурну спадщину. Нам є чим пишатися і що показувати світові. Повернення культурних цінностей додому сприяє захисту ідентичності та національних інтересів. Дякуємо Австралії за послідовну позицію у боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей. Це приклад дієвої міжнародної співпраці, яка допомагає Україні відновлювати справедливість і зберігати культурну спадщину - зазначила Тетяна Бережна.

Під час зустрічі міністри обговорили, як Міністерство закордонних справ і Міністерство культури та стратегічних комунікацій посилять координацію дій для пошуку, ідентифікації та повернення культурних цінностей, втрачених під час війни та у попередні періоди.

Сибіга та Бережна також скоординували кроки задля залучення додаткового фінансування міжнародних партнерів для захисту та розвитку української культури та спадщини, виробництва українського контенту.

Також зазначається, що Міністри окремо зупинилися на подальших спільних кроках задля протидії російським зусиллям із відбілювання воєнних злочинів за допомогою культури, зокрема системну протидію виступам на іноземних сценах росіян, які підтримують агресію проти України.

Однією з тем розмови стала співпраця України та ЮНЕСКО. Глава МЗС наголосив, що Україна прагне бути обраною до Виконавчої ради організації, а Росії в ній не місце.

Міністри також обговорили захист культурної спадщини в умовах російської агресії та залучення міжнародних партнерів для цієї мети.

Очільники міністерств також прийняли посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна, з яким обговорили втілення спільних проєктів у культурній сфері та висловили вдячність швейцарській стороні за підтримку України. Швейцарський дипломат поінформував про пріоритети Швейцарії у підтримці нашої держави, розповів про видане за підтримки швейцарської сторони видання "Культурний профіль громад Сумщини", запевнив у подальшій солідарності з боку його країни.

