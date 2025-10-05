Сибіга про нічну атаку рф: потрібно посилити трансатлантичний тиск на росію
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на рф, зокрема на її доходи від енергоресурсів, після нічної атаки. Понад 50 російських ракет і 500 дронів атакували Україну, вбивши щонайменше п’ятьох людей.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга коментуючи чергову нічну атаку, здійснену росією,наголосив, що необхідно посилити трансатлантичний тиск на рф - насамперед на її доходи від енергоресурсів, передає УНН з посиланням на МЗС України.
Деталі
За ніч понад 50 російських ракет і 500 дронів атакували міста та громади по всій Україні, вбивши щонайменше п’ятьох людей і поранивши ще понад десять
Він зазначив, що поблизу Львова внаслідок удару загинула ціла родина з чотирьох осіб, зокрема неповнолітня дівчина.
Щоб зупинити цю ескалацію терору, необхідно посилити трансатлантичний тиск на росію - насамперед на її доходи від енергоресурсів. Купівля російської енергії означає фінансування воєнних злочинів проти України. Разом ми можемо і повинні позбавити російську воєнну машину ресурсів для ведення терору
Доповнення
Президент Зеленський повідомляв, що росія запустила по Україні вночі понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. Пʼятеро людей загинуло.
23 вересня Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів.