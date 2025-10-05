Лубінець про масовану атаку рф: на Львівщині загинула родина з чотирьох людей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Львівську область загинула родина з чотирьох людей, серед яких 15-річна дівчинка. Загалом по Україні п'ятеро загиблих та близько десяти поранених.
Через російську атаку у Львівській області загинула родина з чотирьох людей, серед яких 15-річна дівчинка. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Деталі
Ще одна ніч терору проти мирного населення. росія завдала масованого удару по низці регіонів України: дронами та ракетами. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки
За його словами, наразі відомо про близько десятьох поранених людей.
На жаль, пʼятеро були вбиті. Щирі співчуття рідним.Найбільше постраждала Львівщина, там загинула родина з чотирьох людей, серед яких 15-річна дівчинка
Він наголосив, щоб зупинити цей терор, повинна бути швидка і болісна для агресора відповідь від партнерів.
Комбінована атака рф: на Львівщині чотири людини загинули, є поранені 05.10.25, 10:27 • 1930 переглядiв
Доповнення
Президент Зеленський повідомляв, що росія запустила по Україні вночі понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. Пʼятеро людей загинуло.