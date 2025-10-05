Лубінець про масовану атаку рф: на Львівщині загинула родина з чотирьох людей

Через російську атаку у Львівській області загинула родина з чотирьох людей, серед яких 15-річна дівчинка. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Ще одна ніч терору проти мирного населення. росія завдала масованого удару по низці регіонів України: дронами та ракетами. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки

За його словами, наразі відомо про близько десятьох поранених людей.

На жаль, пʼятеро були вбиті. Щирі співчуття рідним.Найбільше постраждала Львівщина, там загинула родина з чотирьох людей, серед яких 15-річна дівчинка