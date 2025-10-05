Комбінована атака рф: на Львівщині чотири людини загинули, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинуло четверо людей та четверо отримали травми. Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами, пошкодивши низку об'єктів, включаючи житлові будинки.
Через комбінований удар рф БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині чотири людини загинули, ще чотирьох поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України, міського голову Львова Андрія Садового і голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Деталі
За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві - травмовані. На місцях працюють всі профільні служби
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що загиблі та поранені з Лапаївки.
Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Ще двоє поранені, зараз у нашій лікарні. 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову. Стан - важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови. Стан - середньої тяжкості
Згодом ДСНС України повідомила про зростання кількості загиблих та поранених.
Львівщина: 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки. росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами
Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.
Доповнення
У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.
Також у Львові під ударом опинився індустріальний парк Sparrow.