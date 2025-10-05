Комбинированная атака рф на Львовщине четыре человека погибли, есть раненые
Киев • УНН
В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибли четыре человека и четверо получили травмы. россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами, повредив ряд объектов, включая жилые дома.
В результате комбинированного удара рф БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине четыре человека погибли, еще четверо ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины, городского голову Львова Андрея Садового и главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Детали
По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два - травмированы. На местах работают все профильные службы
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что погибшие и раненые из Лапаевки.
В результате вражеского удара погибли два человека. Еще двое ранены, сейчас в нашей больнице. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, в частности черепно-мозговую. Состояние - тяжелое. 60-летняя женщина имеет ушибленную рану головы. Состояние - средней тяжести
Впоследствии ГСЧС Украины сообщила о росте количества погибших и раненых.
Львовщина: 4 человека погибли и еще 4 получили травмы в результате российской атаки. россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами
Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома.
Дополнение
В ночь на воскресенье, 5 октября россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.
Также во Львове под ударом оказался индустриальный парк Sparrow.