Лубинец о массированной атаке рф: на Львовщине погибла семья из четырех человек

Из-за российской атаки во Львовской области погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Подробности

Еще одна ночь террора против мирного населения. россия нанесла массированный удар по ряду регионов Украины: дронами и ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома - написал Лубинец.

По его словам, сейчас известно о около десяти раненых людях.

К сожалению, пятеро были убиты. Искренние соболезнования родным. Больше всего пострадала Львовщина, там погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка - сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, чтобы остановить этот террор, должен быть быстрый и болезненный для агрессора ответ от партнеров.

Комбинированная атака рф на Львовщине четыре человека погибли, есть раненые

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что россия запустила по Украине ночью более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Известно об около 10 людях, пострадавших из-за атаки. Пятеро человек погибли.