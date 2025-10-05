$41.280.00
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 23568 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 56859 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 114200 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 102059 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 103002 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 127626 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 101096 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 46641 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53685 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Погода
+12°
2.9м/с
70%
744мм
Лубинец о массированной атаке рф: на Львовщине погибла семья из четырех человек

Киев • УНН

 • 890 просмотра

В результате российской атаки на Львовскую область погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Всего по Украине пятеро погибших и около десяти раненых.

Лубинец о массированной атаке рф: на Львовщине погибла семья из четырех человек

Из-за российской атаки во Львовской области погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Подробности

Еще одна ночь террора против мирного населения. россия нанесла массированный удар по ряду регионов Украины: дронами и ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома 

- написал Лубинец.

По его словам, сейчас известно о около десяти раненых людях.

К сожалению, пятеро были убиты. Искренние соболезнования родным. Больше всего пострадала Львовщина, там погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка

- сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, чтобы остановить этот террор, должен быть быстрый и болезненный для агрессора ответ от партнеров.

Комбинированная атака рф на Львовщине четыре человека погибли, есть раненые05.10.2025, 10:27 • 1802 просмотра

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что россия запустила по Украине ночью более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Известно об около 10 людях, пострадавших из-за атаки. Пятеро человек погибли.

Анна Мурашко

Львовская область
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина