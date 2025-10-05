Лубинец о массированной атаке рф: на Львовщине погибла семья из четырех человек
В результате российской атаки на Львовскую область погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Всего по Украине пятеро погибших и около десяти раненых.
Из-за российской атаки во Львовской области погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Подробности
Еще одна ночь террора против мирного населения. россия нанесла массированный удар по ряду регионов Украины: дронами и ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома
По его словам, сейчас известно о около десяти раненых людях.
К сожалению, пятеро были убиты. Искренние соболезнования родным. Больше всего пострадала Львовщина, там погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка
Он подчеркнул, чтобы остановить этот террор, должен быть быстрый и болезненный для агрессора ответ от партнеров.
Дополнение
Президент Зеленский сообщал, что россия запустила по Украине ночью более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Известно об около 10 людях, пострадавших из-за атаки. Пятеро человек погибли.