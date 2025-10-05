Сибига о ночной атаке рф: нужно усилить трансатлантическое давление на россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя очередную ночную атаку, совершенную россией, подчеркнул, что необходимо усилить трансатлантическое давление на рф - прежде всего на ее доходы от энергоресурсов, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Подробности

За ночь более 50 российских ракет и 500 дронов атаковали города и общины по всей Украине, убив по меньшей мере пять человек и ранив еще более десяти - написал Сибига.

Он отметил, что вблизи Львова в результате удара погибла целая семья из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Чтобы остановить эту эскалацию террора, необходимо усилить трансатлантическое давление на россию - прежде всего на ее доходы от энергоресурсов. Покупка российской энергии означает финансирование военных преступлений против Украины. Вместе мы можем и должны лишить российскую военную машину ресурсов для ведения террора - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что россия запустила по Украине ночью более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Известно об около 10 людях, пострадавших из-за атаки. Пятеро человек погибли.

23 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов.