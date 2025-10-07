$41.340.11
Австралия вернула Украине важные археологические артефакты: что их ожидает

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Австралия передала Украине незаконно вывезенные археологические артефакты, среди которых височная подвеска и наконечник стрелы. Эти уникальные объекты, конфискованные в Австралии, займут достойное место в экспозиции одного из украинских музеев.

Австралия вернула Украине важные археологические артефакты: что их ожидает

Австралия передала Украине изъятые у нарушителей археологические артефакты, которые были незаконно вывезены с территории нашего государства. Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил благодарность австралийской стороне за передачу важных экспонатов, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

В МИД состоялась передача обнаруженных в Австралии украинских археологических артефактов. Во вторник, 7 октября, в МИД состоялась встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и врио министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяны Бережной. Глава МИД официально передал коллеге конфискованные в Австралии уникальные археологические предметы: височную подвеску, которая может относиться к традиционным украшениям ямной культурно-исторической общности III тыс. до н.э., а также наконечник стрелы периода XII-XIII веков

- сообщили в МИД.

В МИД также сообщили, что эти уникальные объекты были незаконно вывезены из Украины и ввезены в Австралию в конце 2023 года и перехвачены по прибытии в Сидней благодаря сотрудничеству украинской и австралийской таможен и Управления по делам искусств.

Впоследствии они были конфискованы в соответствии с Законом Австралии о защите движимого культурного наследия 1986 года

- говорится в сообщении.

Министры подписали акт приема-передачи экспонатов Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины, чтобы они заняли достойное место в экспозиции одного из украинских музеев, где их смогут увидеть посетители.

Глава МИД Андрей Сибига выразил особую благодарность правительству Австралии за сотрудничество в перехвате и противодействии преступлению, а также содействие в сохранении и возвращении уникальных украинских артефактов.

Возвращение украинских артефактов – это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждения исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю. Каждый возвращенный исторический предмет – это часть нашей национальной памяти и нашей идентичности. Будем и в дальнейшем активно работать над возвращением и сохранением нашего культурного наследия

- заявил Андрей Сибига.

Сибига о ночной атаке рф: нужно усилить трансатлантическое давление на россию05.10.25, 14:26 • 4048 просмотров

Глава МИД подчеркнул, что, возвращая культурные ценности, Украина восстанавливает не только отдельные моменты истории, но и право на собственную память, достоинство и культурную преемственность, что является частью нашей борьбы за свободу и будущее.

Украина имеет богатое культурное наследие. Нам есть чем гордиться и что показывать миру. Возвращение культурных ценностей домой способствует защите идентичности и национальных интересов. Благодарим Австралию за последовательную позицию в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Это пример действенного международного сотрудничества, которое помогает Украине восстанавливать справедливость и сохранять культурное наследие

- отметила Татьяна Бережная.

Во время встречи министры обсудили, как Министерство иностранных дел и Министерство культуры и стратегических коммуникаций усилят координацию действий для поиска, идентификации и возвращения культурных ценностей, утраченных во время войны и в предыдущие периоды.

Сибига и Бережная также скоординировали шаги для привлечения дополнительного финансирования международных партнеров для защиты и развития украинской культуры и наследия, производства украинского контента.

Также отмечается, что Министры отдельно остановились на дальнейших совместных шагах для противодействия российским усилиям по отбеливанию военных преступлений с помощью культуры, в частности системному противодействию выступлениям на иностранных сценах россиян, поддерживающих агрессию против Украины.

Одной из тем разговора стало сотрудничество Украины и ЮНЕСКО. Глава МИД подчеркнул, что Украина стремится быть избранной в Исполнительный совет организации, а России в ней не место.

Министры также обсудили защиту культурного наследия в условиях российской агрессии и привлечение международных партнеров для этой цели.

Главы министерств также приняли посла Швейцарии в Украине Феликса Бауманна, с которым обсудили воплощение совместных проектов в культурной сфере и выразили благодарность швейцарской стороне за поддержку Украины. Швейцарский дипломат проинформировал о приоритетах Швейцарии в поддержке нашего государства, рассказал об изданном при поддержке швейцарской стороны издании "Культурный профиль общин Сумщины", заверил в дальнейшей солидарности со стороны его страны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Глава государства предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей.

Павел Зинченко

ОбществоКультура
ЮНЕСКО
Министерство иностранных дел Украины
Швейцария
Австралия
Владимир Зеленский
Украина