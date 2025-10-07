Австралия вернула Украине важные археологические артефакты: что их ожидает

Австралия передала Украине изъятые у нарушителей археологические артефакты, которые были незаконно вывезены с территории нашего государства. Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил благодарность австралийской стороне за передачу важных экспонатов, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

В МИД состоялась передача обнаруженных в Австралии украинских археологических артефактов. Во вторник, 7 октября, в МИД состоялась встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и врио министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяны Бережной. Глава МИД официально передал коллеге конфискованные в Австралии уникальные археологические предметы: височную подвеску, которая может относиться к традиционным украшениям ямной культурно-исторической общности III тыс. до н.э., а также наконечник стрелы периода XII-XIII веков - сообщили в МИД.

В МИД также сообщили, что эти уникальные объекты были незаконно вывезены из Украины и ввезены в Австралию в конце 2023 года и перехвачены по прибытии в Сидней благодаря сотрудничеству украинской и австралийской таможен и Управления по делам искусств.

Впоследствии они были конфискованы в соответствии с Законом Австралии о защите движимого культурного наследия 1986 года - говорится в сообщении.

Министры подписали акт приема-передачи экспонатов Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины, чтобы они заняли достойное место в экспозиции одного из украинских музеев, где их смогут увидеть посетители.

Глава МИД Андрей Сибига выразил особую благодарность правительству Австралии за сотрудничество в перехвате и противодействии преступлению, а также содействие в сохранении и возвращении уникальных украинских артефактов.

Возвращение украинских артефактов – это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждения исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю. Каждый возвращенный исторический предмет – это часть нашей национальной памяти и нашей идентичности. Будем и в дальнейшем активно работать над возвращением и сохранением нашего культурного наследия - заявил Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что, возвращая культурные ценности, Украина восстанавливает не только отдельные моменты истории, но и право на собственную память, достоинство и культурную преемственность, что является частью нашей борьбы за свободу и будущее.

Украина имеет богатое культурное наследие. Нам есть чем гордиться и что показывать миру. Возвращение культурных ценностей домой способствует защите идентичности и национальных интересов. Благодарим Австралию за последовательную позицию в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Это пример действенного международного сотрудничества, которое помогает Украине восстанавливать справедливость и сохранять культурное наследие - отметила Татьяна Бережная.

Во время встречи министры обсудили, как Министерство иностранных дел и Министерство культуры и стратегических коммуникаций усилят координацию действий для поиска, идентификации и возвращения культурных ценностей, утраченных во время войны и в предыдущие периоды.

Сибига и Бережная также скоординировали шаги для привлечения дополнительного финансирования международных партнеров для защиты и развития украинской культуры и наследия, производства украинского контента.

Также отмечается, что Министры отдельно остановились на дальнейших совместных шагах для противодействия российским усилиям по отбеливанию военных преступлений с помощью культуры, в частности системному противодействию выступлениям на иностранных сценах россиян, поддерживающих агрессию против Украины.

Одной из тем разговора стало сотрудничество Украины и ЮНЕСКО. Глава МИД подчеркнул, что Украина стремится быть избранной в Исполнительный совет организации, а России в ней не место.

Министры также обсудили защиту культурного наследия в условиях российской агрессии и привлечение международных партнеров для этой цели.

Главы министерств также приняли посла Швейцарии в Украине Феликса Бауманна, с которым обсудили воплощение совместных проектов в культурной сфере и выразили благодарность швейцарской стороне за поддержку Украины. Швейцарский дипломат проинформировал о приоритетах Швейцарии в поддержке нашего государства, рассказал об изданном при поддержке швейцарской стороны издании "Культурный профиль общин Сумщины", заверил в дальнейшей солидарности со стороны его страны.

