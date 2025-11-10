Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день сиріт, Всесвітній день молоді: що відзначають 10 листопада

Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають Всесвітній день поповнення рахунку, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, а також Всесвітній день сиріт, пише УНН.

Всесвітній день поповнення рахунку

Всесвітній день поповнення рахунку – це щорічне свято звʼязку з близькими та щедрості, яке відзначається 10 листопада. Це день, присвячений світовій спільноті експатів, що визнає щедрість тих, хто підтримує свої сім’ї та друзів вдома, поповнюючи мобільні рахунки.

Концепція передплачених послуг мобільного зв’язку з’явилася в 1990-х роках, коли мобільні оператори прагнули розширити свій ринок. До цього часу мобільний зв’язок надавався переважно на контрактній основі, за винятком тих, хто мав погану кредитну історію або не досяг 18-річного віку. З поширенням передплачених мобільних телефонів зросла потреба в регулярному поповненні рахунку, особливо для тих, хто живе, як то кажуть, від заплати до зарплати.

Усвідомлюючи фінансовий тягар емігрантів, які часто надсилають кошти своїм близьким, міжнародна компанія MobileRecharge у 2015 році започаткувала Всесвітній день поповнення мобільного зв’язку. Його метою було пролити світло на непохитну підтримку спільноти емігрантів своїм сім’ям і відзначити їхні доброчинні вчинки, які часто залишаються непоміченими.

Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд

Всесвітній день сиріт

Щорічно у другий понеділок листопада відзначається Всесвітній день сиріт. Його було започатковано у США благодійним фондом The Stars Foundation.

Перший державний притулок для дітей-сиріт було створено у 400 році нашої ери у Римі. Але про турботу держави за дітьми до 18 років, які залишилися без батьків, було складено закони ще у давніх греків та євреїв. У середньовіччі цією проблемою займалися церкви.

Критична кількість дітей, які залишилися без батьківського тепла та допомоги, створилась у Європі на початку XVII століття. Також тоді це посилювалося жахливими умовами проживання, що призводило до великої дитячої смертності.

Зараз по всьому світові створюються інтернати для сиріт. Але більшість спеціалістів запевняє, що це є найгіршим варіантом для проживання дітей. Адже без постійного контакту з близьким дорослим та турботи дитина не може всебічно розвиватися.

Метою цього свята є донесення до людей різноманітних способів допомоги дітям, які залишилися сиротами внаслідок військових конфліктів, нещасних випадків, стихійних лих, або були залишені батьками при народженні.

Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон

Міжнародний день бухгалтерії

10 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день бухгалтерії – це день вшанування важливої ролі, яку бухгалтери відіграють у діловому світі та нашому особистому житті. Від ретельного відстеження фінансових операцій до стратегічного консультування з фіскальних питань, бухгалтери є неоспіваними героями, які забезпечують фінансову ясність і стабільність і є надзвичайно важливою ланкою будь-якого підприємства та бізнесу.

Відомо, що бухгалтерія – давня професія, яка існує близько 6 тисяч років, перші представники професії були ще у стародавньому Єгипті.

Коріння бухгалтерського обліку сягає стародавніх цивілізацій, де найдавніші записи з Месопотамії близько 5 000 років до нашої ери свідчать про використання облікових систем для відстеження храмових ресурсів. З тих пір професія значно розвинулася, а найпомітнішим досягненням стало запровадження подвійного запису Лукою Пачолі в 1494 році, система, яка використовується і сьогодні.

Дата святкування присвячена дню опублікування книги Луки Пачолі "Все про арифметику, геометрію і пропорції", в якій дається багато інформації щодо бухгалтерської справи. Через це Пачолі вважається батьком бухгалтерії.

День бухгалтера започаткували у 1972 році як День бухгалтерської кар’єри, але вже у 1976 році змінили назву на більш сучасну.

Люди трьох поколінь: як українці різного віку шукають роботу у 2025 – дані Держслужби зайнятості

Всесвітній день науки

10 листопада кожного року відбувається міжнародне святкування події Всесвітній день науки за мир і розвиток. Цей день підкреслює важливу роль науки в суспільстві та необхідність залучення широкої громадськості до обговорення нових наукових проблем. Він також підкреслює важливість і актуальність науки в нашому повсякденному житті. Започаткувати таке свято вирішили у 1999 році на Всесвітній науковій конференції в Будапешті, проте офіційне підтвердження події відбулося у 2001 році на генеральній конференції ЮНЕСКО.

Перший Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку відзначався в усьому світі 10 листопада 2002 року під егідою ЮНЕСКО. У святкуванні взяли участь багато партнерів, таких як урядові, міжурядові та неурядові організації, національні комісії ЮНЕСКО, наукові та дослідницькі установи, професійні асоціації, засоби масової інформації, викладачі природничих наук та школи.

Тісніше пов’язуючи науку з суспільством, Всесвітній день науки за мир і розвиток має на меті забезпечити інформування громадян про розвиток науки. Він також підкреслює роль, яку відіграють науковці в розширенні нашого розуміння дивовижної, тендітної планети, яку ми називаємо домом, і в тому, щоб зробити наші суспільства більш стійкими.

Цей День дає можливість мобілізувати всіх учасників навколо теми науки на служіння миру та розвитку – від урядовців до засобів масової інформації та учнів шкіл. ЮНЕСКО наполегливо закликає всіх приєднатися до відзначення Всесвітнього дня науки за мир і розвиток, організувавши власний захід або діяльність у цей день.

Національна академія медичних наук України приєдналася до провідного об'єднання Європи

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді - це унікальна подія в календарі Католицької Церкви, яка збирає молодих людей з усього світу, щоб разом святкувати свою віру. Започаткований Папою Іваном Павлом ІІ у 1985 році, він став потужним рухом для духовного збагачення та культурного обміну.

Кожен Всесвітній день молоді відзначається певною темою, обраною Папою, яка скеровує роздуми та діяльність під час заходу. Крім того, значну роль відіграють такі символи, як Хрест Всесвітнього дня молоді та Ікона Пресвятої Богородиці, які подорожують через континенти до приймаючої країни, символізуючи безперервність та єдність події.

В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком – відзначається щорічно 10 листопада, є життєво важливою глобальною подією, присвяченою підвищенню обізнаності про недиференційовані раки, просуванню освіти про це захворювання, покращення лікування та догляду за пацієнтами.

Нейроендокринні пухлини – це різноманітна група рідкісних видів раку, які виникають з нейроендокринних клітин по всьому тілу. Через свою складність і рідкісність їх часто неправильно розуміють і ставлять неправильний діагноз.

Нейроендокринні пухлини відноситься виключно до низькодиференційованих пухлин, високого ступеня злоякісності

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком – ця глобальна ініціатива дає можливість людям з усього світу, які постраждали від нейроендокринного раку, зібратися разом у спеціальний день, підвищити обізнаність та поділитися важливими повідомленнями, які принесуть користь усій спільноті.

Цей день організовує Міжнародний альянс проти нейроендокринного раку (INCA), і в спільноті INCA він відомий як "День боротьби з нейроендокринним раком".

Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження