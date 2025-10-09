Люди трьох поколінь: як українці різного віку шукають роботу у 2025 – дані Держслужби зайнятості
Київ • УНН
Державна служба зайнятості проаналізувала ринок праці 2025 року, виявивши різні підходи до пошуку роботи серед молоді, людей середнього віку та старшого покоління. Більшість роботодавців прагнуть наймати молодих працівників, тоді як кількість шукачів старшого віку постійно зростає.
Державна служба зайнятості оприлюднила аналіз ринку праці, який показує, що молодь, люди середнього віку та старше покоління мають зовсім різні підходи до пошуку роботи й вибору професій. Про це УНН повідомила пресслужба державної служби зайнятості.
За даними ДСЗ, у 2025 році більшість роботодавців прагнуть наймати молодих працівників, тоді як кількість шукачів старшого віку постійно зростає. Найменше серед клієнтів служби — підлітків 15–19 років (2,5%), а найбільше — людей 55+ (20%).
Наразі вік шукачів роботи розподілено так (через заокруглення загальна сума трохи менша за 100%):
15-19 років – 2,5% від загальної кількості клієнтів Служби зайнятості,
20-24 років – показник зростає до 6%,
25-29 років – 6,4%,
30-34 років – 10%,
35-39 років – 13%,
40-44 років – 13,5%,
45-49 років – 14%,
50-54 років – 14%
55+ років – 20%.
Фахівці пояснюють це кількома причинами: багато компаній відбирають студентів ще під час навчальної практики, частина українців працює неофіційно, а кількість чоловіків на офіційному ринку праці скоротилася через мобілізаційні обмеження.
Молодь, яка все ж звертається до служби, найчастіше шукає роботу без спеціальності – продавцем, перукарем чи трактористом. Люди 25-34 років орієнтуються на професійні вакансії – кухар, бухгалтер, медсестра, водій. А серед тих, кому за 50, найбільш популярні позиції – охоронник, сторож, прибиральник або оператор котельні.
У Держслужбі наголошують: попри різні покоління та підходи, кожен охочий може скористатися сучасними сервісами – від профорієнтації й безкоштовного навчання до грантів на власну справу.
