Люди трех поколений: как украинцы разного возраста ищут работу в 2025 – данные Госслужбы занятости

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Государственная служба занятости проанализировала рынок труда 2025 года, выявив различные подходы к поиску работы среди молодежи, людей среднего возраста и старшего поколения. Большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет.

Люди трех поколений: как украинцы разного возраста ищут работу в 2025 – данные Госслужбы занятости

Государственная служба занятости обнародовала анализ рынка труда, который показывает, что молодежь, люди среднего возраста и старшее поколение имеют совершенно разные подходы к поиску работы и выбору профессий. Об этом УНН сообщила пресс-служба государственной службы занятости. 

Детали

По данным ГСЗ, в 2025 году большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет. Меньше всего среди клиентов службы — подростков 15–19 лет (2,5%), а больше всего — людей 55+ (20%).

Сейчас возраст соискателей работы распределен так (из-за округления общая сумма немного меньше 100%): 

15-19 лет – 2,5% от общего количества клиентов Службы занятости, 

20-24 лет – показатель возрастает до 6%, 

25-29 лет – 6,4%, 

30-34 лет – 10%, 

35-39 лет – 13%, 

40-44 лет – 13,5%, 

45-49 лет – 14%, 

50-54 лет – 14% 

55+ лет – 20%.

Специалисты объясняют это несколькими причинами: многие компании отбирают студентов еще во время учебной практики, часть украинцев работает неофициально, а количество мужчин на официальном рынке труда сократилось из-за мобилизационных ограничений.

Ремонтными работами в учреждениях образования не должны заниматься педагоги – омбудсмен09.10.25, 15:15 • 744 просмотра

Молодежь, которая все же обращается в службу, чаще всего ищет работу без специальности – продавцом, парикмахером или трактористом. Люди 25-34 лет ориентируются на профессиональные вакансии – повар, бухгалтер, медсестра, водитель. А среди тех, кому за 50, наиболее популярны позиции – охранник, сторож, уборщик или оператор котельной.

В Госслужбе отмечают: несмотря на разные поколения и подходы, каждый желающий может воспользоваться современными сервисами – от профориентации и бесплатного обучения до грантов на собственное дело.

Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом09.10.25, 12:26 • 2302 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика