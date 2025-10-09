Люди трех поколений: как украинцы разного возраста ищут работу в 2025 – данные Госслужбы занятости
Киев • УНН
Государственная служба занятости проанализировала рынок труда 2025 года, выявив различные подходы к поиску работы среди молодежи, людей среднего возраста и старшего поколения. Большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет.
Государственная служба занятости обнародовала анализ рынка труда, который показывает, что молодежь, люди среднего возраста и старшее поколение имеют совершенно разные подходы к поиску работы и выбору профессий. Об этом УНН сообщила пресс-служба государственной службы занятости.
Детали
По данным ГСЗ, в 2025 году большинство работодателей стремятся нанимать молодых работников, тогда как количество соискателей старшего возраста постоянно растет. Меньше всего среди клиентов службы — подростков 15–19 лет (2,5%), а больше всего — людей 55+ (20%).
Сейчас возраст соискателей работы распределен так (из-за округления общая сумма немного меньше 100%):
15-19 лет – 2,5% от общего количества клиентов Службы занятости,
20-24 лет – показатель возрастает до 6%,
25-29 лет – 6,4%,
30-34 лет – 10%,
35-39 лет – 13%,
40-44 лет – 13,5%,
45-49 лет – 14%,
50-54 лет – 14%
55+ лет – 20%.
Специалисты объясняют это несколькими причинами: многие компании отбирают студентов еще во время учебной практики, часть украинцев работает неофициально, а количество мужчин на официальном рынке труда сократилось из-за мобилизационных ограничений.
Молодежь, которая все же обращается в службу, чаще всего ищет работу без специальности – продавцом, парикмахером или трактористом. Люди 25-34 лет ориентируются на профессиональные вакансии – повар, бухгалтер, медсестра, водитель. А среди тех, кому за 50, наиболее популярны позиции – охранник, сторож, уборщик или оператор котельной.
В Госслужбе отмечают: несмотря на разные поколения и подходы, каждый желающий может воспользоваться современными сервисами – от профориентации и бесплатного обучения до грантов на собственное дело.
