Ремонтными работами в учреждениях образования не должны заниматься педагоги – омбудсмен

Педагоги не должны заниматься строительными и ремонтными работами в учебном заведении. Заказчиком ремонта учебных заведений, в том числе укрытий, должны быть те управления, отделы, государственные или коммунальные предприятия, которые имеют персонал, наделенный необходимыми компетенциями для этого, считает образовательный омбудсмен Надежда Лещик, пишет УНН.

Время от времени в публичном пространстве появляются сообщения правоохранительных органов об уголовных производствах в отношении руководителей учебных заведений из-за нарушения законодательства во время строительных или ремонтных работ в учебных заведениях, в частности в укрытиях - говорится в сообщении образовательного омбудсмена.

В этих сообщениях отмечается о закупке товаров и осуществлении работ, не соответствующих государственным строительным нормам, условиям, в частности безопасности, что повлекло материальный ущерб для бюджета.

В большинстве ситуаций, которые выявила в публичном пространстве, руководитель учебного заведения самостоятельно заключал договор и подписывал соответствующие документы. Таким образом возникают дискуссии относительно того, должен ли руководитель учебного заведения брать на себя ответственность и заниматься вопросами строительства, быть ответственным за такие работы и подписывать соответствующие документы, или должен иметь специальные знания в этой сфере.

Проанализировав часть закупок, образовательный омбудсмен обратила внимание, что заказчиком строительных работ, капитального ремонта, в частности укрытий учебных заведений или выполнения работ по техническому надзору выступают совершенно разные субъекты:

• отдельные государственные или коммунальные предприятия и учреждения;

• департаменты областных государственных администраций;

• органы местного самоуправления или отдельные их отделы или управления (жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры и другие).

При этом чаще всего именно конкретное учебное заведение или орган управления образованием выступает заказчиком в таких ситуациях.

"По моему мнению, перекладывание ответственности на руководителей учебных заведений за организацию строительных работ в учебном заведении, в частности в укрытии или проведение ремонтных работ перегружает руководителей учебных заведений дополнительными обязанностями, для выполнения которых у них отсутствуют необходимые компетенции или специальные знания. В частности, руководитель учебного заведения не должен обладать компетенциями, касающимися государственных строительных норм, технического надзора, строительной или экономической экспертизы и т.д. Руководители не обладают знаниями об особенностях строительства защитных сооружений, они не могут осуществить мониторинг цен на материальные ресурсы и проанализировать их. Такие требования к ним не предусмотрены. То же самое касается и работников органов управления образованием" - отметила Лещик.

Омбудсмен добавила, что, по ее мнению, часть этих производств может быть связана с некомпетентностью директоров в деле строительства, чем могут пользоваться другие лица.

Результаты международного параллельного аудита эффективности, отчет о котором утвержден решением Счетной палаты Украины № 32-1 от 03.07.2024 года, свидетельствуют, что определение на местном уровне заказчиками выполнения строительных работ учебных заведений и/или органов управления образованием, которые не имели квалифицированного персонала и опыта реализации подобных проектов, является одной из причин неэффективного управления бюджетными средствами и их неэффективного использования на местах. По результатам аудита, нарушения действующего законодательства, а также недостатки в использовании бюджетных средств выявлены на всех этапах реализации проектов: при разработке проектной документации, проведении публичных закупок и приемке выполненных работ - отметила Лещик.

Именно поэтому, по мнению Лещик, заказчиком строительных работ или ремонта учебных заведений, в частности сооружений гражданской защиты, должны быть те управления, отделы, государственные или коммунальные предприятия, которые имеют персонал, наделенный необходимыми компетенциями для этого.

