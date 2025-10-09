$41.400.09
Эксклюзив
11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Ремонтными работами в учреждениях образования не должны заниматься педагоги – омбудсмен

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что педагоги не должны заниматься строительными и ремонтными работами в учреждениях образования. Заказчиками ремонта должны быть компетентные управления или предприятия.

Ремонтными работами в учреждениях образования не должны заниматься педагоги – омбудсмен

Педагоги не должны заниматься строительными и ремонтными работами в учебном заведении. Заказчиком ремонта учебных заведений, в том числе укрытий, должны быть те управления, отделы, государственные или коммунальные предприятия, которые имеют персонал, наделенный необходимыми компетенциями для этого, считает образовательный омбудсмен Надежда Лещик, пишет УНН.

Подробности

Время от времени в публичном пространстве появляются сообщения правоохранительных органов об уголовных производствах в отношении руководителей учебных заведений из-за нарушения законодательства во время строительных или ремонтных работ в учебных заведениях, в частности в укрытиях

- говорится в сообщении образовательного омбудсмена.

В этих сообщениях отмечается о закупке товаров и осуществлении работ, не соответствующих государственным строительным нормам, условиям, в частности безопасности, что повлекло материальный ущерб для бюджета.

В большинстве ситуаций, которые выявила в публичном пространстве, руководитель учебного заведения самостоятельно заключал договор и подписывал соответствующие документы. Таким образом возникают дискуссии относительно того, должен ли руководитель учебного заведения брать на себя ответственность и заниматься вопросами строительства, быть ответственным за такие работы и подписывать соответствующие документы, или должен иметь специальные знания в этой сфере.

Проанализировав часть закупок, образовательный омбудсмен обратила внимание, что заказчиком строительных работ, капитального ремонта, в частности укрытий учебных заведений или выполнения работ по техническому надзору выступают совершенно разные субъекты:

• отдельные государственные или коммунальные предприятия и учреждения;

• департаменты областных государственных администраций;

• органы местного самоуправления или отдельные их отделы или управления (жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры и другие).

При этом чаще всего именно конкретное учебное заведение или орган управления образованием выступает заказчиком в таких ситуациях.

Как должна оказываться благотворительная помощь родителей в школе: образовательный омбудсмен раскрыла особенности16.09.25, 15:14 • 2637 просмотров

"По моему мнению, перекладывание ответственности на руководителей учебных заведений за организацию строительных работ в учебном заведении, в частности в укрытии или проведение ремонтных работ перегружает руководителей учебных заведений дополнительными обязанностями, для выполнения которых у них отсутствуют необходимые компетенции или специальные знания. В частности, руководитель учебного заведения не должен обладать компетенциями, касающимися государственных строительных норм, технического надзора, строительной или экономической экспертизы и т.д. Руководители не обладают знаниями об особенностях строительства защитных сооружений, они не могут осуществить мониторинг цен на материальные ресурсы и проанализировать их. Такие требования к ним не предусмотрены. То же самое касается и работников органов управления образованием" - отметила Лещик.

Омбудсмен добавила, что, по ее мнению, часть этих производств может быть связана с некомпетентностью директоров в деле строительства, чем могут пользоваться другие лица.

Результаты международного параллельного аудита эффективности, отчет о котором утвержден решением Счетной палаты Украины № 32-1 от 03.07.2024 года, свидетельствуют, что определение на местном уровне заказчиками выполнения строительных работ учебных заведений и/или органов управления образованием, которые не имели квалифицированного персонала и опыта реализации подобных проектов, является одной из причин неэффективного управления бюджетными средствами и их неэффективного использования на местах. По результатам аудита, нарушения действующего законодательства, а также недостатки в использовании бюджетных средств выявлены на всех этапах реализации проектов: при разработке проектной документации, проведении публичных закупок и приемке выполненных работ

- отметила Лещик.

Именно поэтому, по мнению Лещик, заказчиком строительных работ или ремонта учебных заведений, в частности сооружений гражданской защиты, должны быть те управления, отделы, государственные или коммунальные предприятия, которые имеют персонал, наделенный необходимыми компетенциями для этого.

Дополнение

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала родителей школьников вместе с педагогами рассмотреть возможность использования государственного бесплатного электронного сервиса, где встроен электронный журнал и дневник - МРИЯ.

Павел Зинченко

ОбществоОбразование