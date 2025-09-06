Встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику: освітній омбудсмен пообіцяла розібратись

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 11118 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 20296 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 31892 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 39469 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 29544 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 38999 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43309 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36660 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 69178 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46855 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
49%
756мм
Популярнi новини
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 10933 перегляди
Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"Photo6 вересня, 00:59 • 3874 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 13703 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 5174 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва04:40 • 6506 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 11119 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 39469 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 28114 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 51531 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 69181 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 35918 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 87037 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 34716 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39225 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40449 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury

Встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику: освітній омбудсмен пообіцяла розібратись

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків не платити за приватні електронні щоденники, оскільки оплата має здійснюватися з місцевих бюджетів. Вона радить використовувати державний безкоштовний сервіс МРІЯ.

Встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику: освітній омбудсмен пообіцяла розібратись

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків школярів разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник - МРІЯ. Про це вона написала у Facebook, коментуючи встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику, пише УНН.

Щодо встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику! Не платіть

- порадила омбудсмен.

Вона пояснила, що оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів. "Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання - чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати це питання", - повідомила Лещик.

Омбудсмен вважає, що громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов.

Батькам разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник - МРІЯ

- додала Лещик.

Нагадаємо

5 вересня стало відомо, що доступ до українського електронного щоденника, де відображаються розклад уроків, оцінки та відвідуваність, тепер надається за підпискою за 48,99 грн на місяць. Батьки у мережі обурилися й зазначили, що Міністерство освіти схоже, не було поінформоване про нововведення.

Ольга Розгон

СуспільствоОсвіта
Facebook