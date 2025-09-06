Встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику: освітній омбудсмен пообіцяла розібратись
Київ • УНН
Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків не платити за приватні електронні щоденники, оскільки оплата має здійснюватися з місцевих бюджетів. Вона радить використовувати державний безкоштовний сервіс МРІЯ.
Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків школярів разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник - МРІЯ. Про це вона написала у Facebook, коментуючи встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику, пише УНН.
Вона пояснила, що оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів. "Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання - чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати це питання", - повідомила Лещик.
Омбудсмен вважає, що громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов.
Нагадаємо
5 вересня стало відомо, що доступ до українського електронного щоденника, де відображаються розклад уроків, оцінки та відвідуваність, тепер надається за підпискою за 48,99 грн на місяць. Батьки у мережі обурилися й зазначили, що Міністерство освіти схоже, не було поінформоване про нововведення.