Установление платы для родителей в частном электронном дневнике: образовательный омбудсмен пообещала разобраться
Киев • УНН
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала родителей школьников вместе с педагогами рассмотреть возможность использования государственного бесплатного электронного сервиса, где встроен электронный журнал и дневник - МРІЯ. Об этом она написала в Facebook, комментируя установление платы для родителей в частном электронном дневнике, пишет УНН.
Относительно установления платы для родителей в частном электронном дневнике! Не платите
Она пояснила, что оплата должна осуществляться за счет местных бюджетов. "Договоры между общинами и частными электронными дневниками относительно оплаты услуг заключены. Оплата осуществляется. Поэтому вопрос - имели ли право устанавливать дополнительную плату для родителей? Будем выяснять этот вопрос", - сообщила Лещик.
Омбудсмен считает, что общинам стоит проработать возможность расторжения договора за нарушение его условий.
Напомним
5 сентября стало известно, что доступ к украинскому электронному дневнику, где отображаются расписание уроков, оценки и посещаемость, теперь предоставляется по подписке за 48,99 грн в месяц. Родители в сети возмутились и отметили, что Министерство образования, похоже, не было проинформировано о нововведении.