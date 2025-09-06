$41.350.00
Установление платы для родителей в частном электронном дневнике: образовательный омбудсмен пообещала разобраться

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала родителей не платить за частные электронные дневники, поскольку оплата должна осуществляться из местных бюджетов. Она советует использовать государственный бесплатный сервис МРІЯ.

Установление платы для родителей в частном электронном дневнике: образовательный омбудсмен пообещала разобраться

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала родителей школьников вместе с педагогами рассмотреть возможность использования государственного бесплатного электронного сервиса, где встроен электронный журнал и дневник - МРІЯ. Об этом она написала в Facebook, комментируя установление платы для родителей в частном электронном дневнике, пишет УНН.

Относительно установления платы для родителей в частном электронном дневнике! Не платите

- посоветовала омбудсмен.

Она пояснила, что оплата должна осуществляться за счет местных бюджетов. "Договоры между общинами и частными электронными дневниками относительно оплаты услуг заключены. Оплата осуществляется. Поэтому вопрос - имели ли право устанавливать дополнительную плату для родителей? Будем выяснять этот вопрос", - сообщила Лещик.

Омбудсмен считает, что общинам стоит проработать возможность расторжения договора за нарушение его условий.

Родителям вместе с педагогами рассмотреть возможность использования государственного бесплатного электронного сервиса, где встроен электронный журнал и дневник - МРІЯ

- добавила Лещик.

Напомним

5 сентября стало известно, что доступ к украинскому электронному дневнику, где отображаются расписание уроков, оценки и посещаемость, теперь предоставляется по подписке за 48,99 грн в месяц. Родители в сети возмутились и отметили, что Министерство образования, похоже, не было проинформировано о нововведении.

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
