В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Как должна оказываться благотворительная помощь родителей в школе: образовательный омбудсмен раскрыла особенности

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Надежда Лещик разъяснила, что родители имеют право, но не обязаны делать благотворительные взносы, которые могут уплачиваться исключительно на казначейские счета учебного заведения. Государственные и коммунальные учебные заведения не могут создавать общественные организации или благотворительные фонды.

Как должна оказываться благотворительная помощь родителей в школе: образовательный омбудсмен раскрыла особенности

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала об особенностях благотворительной помощи родителей в школе. Об этом она написала в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметила Лещик, согласно статье 53 Конституции Украины, государство обеспечивает доступность и бесплатность полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

В то же время родители имеют право, но не обязаны осуществлять благотворительный взнос для учебного заведения. Благотворительные взносы родителями могут уплачиваться только на казначейские счета учебного заведения.

Также Лещик добавила, что учебное заведение государственной и коммунальной собственности не может создавать ни общественные организации, ни благотворительные фонды.

Если родители перечисляют средства в ОО и БФ, то никаких гарантий, что эти средства будут использованы для нужд учебного заведения, даже несмотря на возможные определенные в уставе организации цели по поддержке учебного заведения, нет

- уточнила образовательный омбудсмен.

Она обратила внимание на необходимость проверять, на какие цели должна направлять ОО или БФ свои средства, согласно своему уставу, и интересоваться отчетами по собранным средствам, и на какие нужды используются эти средства.

Кроме того, государственное или коммунальное учебное заведение не имеет права отказать в зачислении ребенка из-за неуплаты благотворительных взносов или требовать любые благотворительные взносы как обязательное условие для поступления или обучения, ведь это незаконно.

Напомним

Министерство образования и науки Украины планирует обязать учеников 4 классов сдавать ГИА. Новая модель будет включать пилотное тестирование и разработку специальной образовательной платформы.

