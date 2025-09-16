Как должна оказываться благотворительная помощь родителей в школе: образовательный омбудсмен раскрыла особенности
Надежда Лещик разъяснила, что родители имеют право, но не обязаны делать благотворительные взносы, которые могут уплачиваться исключительно на казначейские счета учебного заведения. Государственные и коммунальные учебные заведения не могут создавать общественные организации или благотворительные фонды.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала об особенностях благотворительной помощи родителей в школе. Об этом она написала в Telegram, передает УНН.
Как отметила Лещик, согласно статье 53 Конституции Украины, государство обеспечивает доступность и бесплатность полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
В то же время родители имеют право, но не обязаны осуществлять благотворительный взнос для учебного заведения. Благотворительные взносы родителями могут уплачиваться только на казначейские счета учебного заведения.
Также Лещик добавила, что учебное заведение государственной и коммунальной собственности не может создавать ни общественные организации, ни благотворительные фонды.
Если родители перечисляют средства в ОО и БФ, то никаких гарантий, что эти средства будут использованы для нужд учебного заведения, даже несмотря на возможные определенные в уставе организации цели по поддержке учебного заведения, нет
Она обратила внимание на необходимость проверять, на какие цели должна направлять ОО или БФ свои средства, согласно своему уставу, и интересоваться отчетами по собранным средствам, и на какие нужды используются эти средства.
Кроме того, государственное или коммунальное учебное заведение не имеет права отказать в зачислении ребенка из-за неуплаты благотворительных взносов или требовать любые благотворительные взносы как обязательное условие для поступления или обучения, ведь это незаконно.
