Как должна оказываться благотворительная помощь родителей в школе: образовательный омбудсмен раскрыла особенности

Надежда Лещик разъяснила, что родители имеют право, но не обязаны делать благотворительные взносы, которые могут уплачиваться исключительно на казначейские счета учебного заведения. Государственные и коммунальные учебные заведения не могут создавать общественные организации или благотворительные фонды.