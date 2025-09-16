Як має відбуватися благодійна допомога батьків у школі: освітній омбудсмен розкрила особливості
Надія Лещик роз'яснила, що батьки мають право, але не зобов'язані робити благодійні внески, які можуть сплачуватися виключно на казначейські рахунки закладу освіти. Державні та комунальні заклади освіти не можуть створювати громадські організації чи благодійні фонди.
Освітній омбудсмен Надія Лещик розповіла про особливості благодійної допомоги батьків у школі. Про це вона написала у Telegram, передає УНН.
Як зазначила Лещик, відповідно до статті 53 Конституції України, держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних закладах освіти.
Водночас батьки мають право, але не зобов'язані здійснювати благодійний внесок для закладу освіти. Благодійні внески батьками можуть сплачуватися лише на казначейські рахунки закладу освіти.
Також Лещик додала, що заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні громадські організації, ні благодійні фонди.
Якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, то жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає
Вона звернула увагу на необхідність перевіряти, на які цілі має спрямовувати ГО чи БФ свої кошти, відповідно до свого статуту, й цікавитися звітами щодо зібраних коштів, та на які потреби використовуються ці кошти.
Крім того, державний чи комунальний заклад освіти не має права відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків чи вимагати будь-які благодійні внески як обов'язкову умову для вступу чи навчання, адже це незаконно.
