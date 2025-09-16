Як має відбуватися благодійна допомога батьків у школі: освітній омбудсмен розкрила особливості

Надія Лещик роз'яснила, що батьки мають право, але не зобов'язані робити благодійні внески, які можуть сплачуватися виключно на казначейські рахунки закладу освіти. Державні та комунальні заклади освіти не можуть створювати громадські організації чи благодійні фонди.