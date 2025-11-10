Международный день бухгалтерии, Всемирный день сирот, Всемирный день молодежи: что отмечают 10 ноября

ukenru
9 ноября, 12:22 • 35947 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 69260 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 67674 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 94511 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 70019 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 63990 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 56350 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52008 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71381 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 151292 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готовится к масштабным отключениям света в большинстве регионов: сколько очередей будет без электричества9 ноября, 19:09 • 10862 просмотра
Крупная солнечная вспышка, обращенная к Земле, вызвала корональный выброс массы9 ноября, 19:12 • 7438 просмотра
Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет9 ноября, 20:23 • 6912 просмотра
Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет9 ноября, 22:29 • 5214 просмотра
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья23:28 • 4254 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 94510 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 151291 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 178597 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 127941 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 105128 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Илон Маск
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Днепропетровская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 33926 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 74950 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 142631 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 78697 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 86946 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Международный день бухгалтерии, Всемирный день сирот, Всемирный день молодежи: что отмечают 10 ноября

Киев • УНН

 • 284 просмотра

10 ноября мир отмечает Всемирный день пополнения счета, Международный день бухгалтерии, Всемирный день сирот и Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Эти дни посвящены поддержке семей, признанию профессий, помощи детям и повышению осведомленности о редких заболеваниях.

Международный день бухгалтерии, Всемирный день сирот, Всемирный день молодежи: что отмечают 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в мире отмечают Всемирный день пополнения счета, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, а также Всемирный день сирот, пишет УНН

Всемирный день пополнения счета

Всемирный день пополнения счета – это ежегодный праздник связи с близкими и щедрости, который отмечается 10 ноября. Это день, посвященный мировому сообществу экспатов, признающий щедрость тех, кто поддерживает свои семьи и друзей дома, пополняя мобильные счета.

Концепция предоплаченных услуг мобильной связи появилась в 1990-х годах, когда мобильные операторы стремились расширить свой рынок. До этого времени мобильная связь предоставлялась преимущественно на контрактной основе, за исключением тех, кто имел плохую кредитную историю или не достиг 18-летнего возраста. С распространением предоплаченных мобильных телефонов возросла потребность в регулярном пополнении счета, особенно для тех, кто живет, как говорится, от зарплаты до зарплаты.

Осознавая финансовое бремя эмигрантов, которые часто отправляют средства своим близким, международная компания MobileRecharge в 2015 году учредила Всемирный день пополнения мобильной связи. Его целью было пролить свет на непоколебимую поддержку сообщества эмигрантов своим семьям и отметить их благотворительные поступки, которые часто остаются незамеченными.

Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30.07.25, 13:22 • 258665 просмотров

Всемирный день сирот

Ежегодно во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Он был учрежден в США благотворительным фондом The Stars Foundation.

Первый государственный приют для детей-сирот был создан в 400 году нашей эры в Риме. Но о заботе государства о детях до 18 лет, оставшихся без родителей, были составлены законы еще у древних греков и евреев. В средневековье этой проблемой занимались церкви. 

Критическое количество детей, оставшихся без родительского тепла и помощи, создалось в Европе в начале XVII века. Также тогда это усугублялось ужасными условиями проживания, что приводило к большой детской смертности.

Сейчас по всему миру создаются интернаты для сирот. Но большинство специалистов уверяет, что это является худшим вариантом для проживания детей. Ведь без постоянного контакта с близким взрослым и заботы ребенок не может всесторонне развиваться.

Целью этого праздника является донесение до людей разнообразных способов помощи детям, оставшимся сиротами в результате военных конфликтов, несчастных случаев, стихийных бедствий, или были оставлены родителями при рождении.

Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон20.10.25, 10:13 • 33310 просмотров

Международный день бухгалтерии

10 ноября каждого года мир отмечает Международный день бухгалтерии – это день чествования важной роли, которую бухгалтеры играют в деловом мире и нашей личной жизни. От тщательного отслеживания финансовых операций до стратегического консультирования по фискальным вопросам, бухгалтеры являются невоспетыми героями, которые обеспечивают финансовую ясность и стабильность и являются чрезвычайно важным звеном любого предприятия и бизнеса.

Известно, что бухгалтерия – древняя профессия, которая существует около 6 тысяч лет, первые представители профессии были еще в древнем Египте.

Корни бухгалтерского учета уходят в древние цивилизации, где древнейшие записи из Месопотамии около 5 000 лет до нашей эры свидетельствуют об использовании учетных систем для отслеживания храмовых ресурсов. С тех пор профессия значительно развилась, а самым заметным достижением стало введение двойной записи Лукой Пачоли в 1494 году, система, которая используется и сегодня.

Дата празднования посвящена дню опубликования книги Луки Пачоли "Все об арифметике, геометрии и пропорциях", в которой дается много информации относительно бухгалтерского дела. Из-за этого Пачоли считается отцом бухгалтерии.

День бухгалтера учредили в 1972 году как День бухгалтерской карьеры, но уже в 1976 году изменили название на более современное.

Люди трех поколений: как украинцы разного возраста ищут работу в 2025 – данные Госслужбы занятости09.10.25, 15:39 • 2993 просмотра

Всемирный день науки

10 ноября каждого года происходит международное празднование события Всемирный день науки за мир и развитие. Этот день подчеркивает важную роль науки в обществе и необходимость привлечения широкой общественности к обсуждению новых научных проблем. Он также подчеркивает важность и актуальность науки в нашей повседневной жизни. Учредить такой праздник решили в 1999 году на Всемирной научной конференции в Будапеште, однако официальное подтверждение события состоялось в 2001 году на генеральной конференции ЮНЕСКО.

Первый Всемирный день науки во имя мира и развития отмечался во всем мире 10 ноября 2002 года под эгидой ЮНЕСКО. В праздновании приняли участие многие партнеры, такие как правительственные, межправительственные и неправительственные организации, национальные комиссии ЮНЕСКО, научные и исследовательские учреждения, профессиональные ассоциации, средства массовой информации, преподаватели естественных наук и школы.

Теснее связывая науку с обществом, Всемирный день науки за мир и развитие имеет целью обеспечить информирование граждан о развитии науки. Он также подчеркивает роль, которую играют ученые в расширении нашего понимания удивительной, хрупкой планеты, которую мы называем домом, и в том, чтобы сделать наши общества более устойчивыми.

Этот День дает возможность мобилизовать всех участников вокруг темы науки на служение миру и развитию – от правительственных чиновников до средств массовой информации и учащихся школ. ЮНЕСКО настойчиво призывает всех присоединиться к празднованию Всемирного дня науки за мир и развитие, организовав собственное мероприятие или деятельность в этот день.

Национальная академия медицинских наук Украины присоединилась к ведущему объединению Европы20.10.25, 08:15 • 4842 просмотра

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи - это уникальное событие в календаре Католической Церкви, которое собирает молодых людей со всего мира, чтобы вместе праздновать свою веру. Основанный Папой Иоанном Павлом II в 1985 году, он стал мощным движением для духовного обогащения и культурного обмена.

Каждый Всемирный день молодежи отмечается определенной темой, выбранной Папой, которая направляет размышления и деятельность во время мероприятия. Кроме того, значительную роль играют такие символы, как Крест Всемирного дня молодежи и Икона Пресвятой Богородицы, которые путешествуют через континенты в принимающую страну, символизируя непрерывность и единство события.

В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса29.10.25, 20:25 • 47589 просмотров

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком – отмечается ежегодно 10 ноября, является жизненно важным глобальным событием, посвященным повышению осведомленности о недифференцированных раках, продвижению образования об этом заболевании, улучшению лечения и ухода за пациентами.

Нейроэндокринные опухоли – это разнообразная группа редких видов рака, которые возникают из нейроэндокринных клеток по всему телу. Из-за своей сложности и редкости их часто неправильно понимают и ставят неправильный диагноз.

Нейроэндокринные опухоли относятся исключительно к низкодифференцированным опухолям, высокой степени злокачественности.

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком – эта глобальная инициатива дает возможность людям со всего мира, пострадавшим от нейроэндокринного рака, собраться вместе в специальный день, повысить осведомленность и поделиться важными сообщениями, которые принесут пользу всему сообществу.

Этот день организует Международный альянс против нейроэндокринного рака (INCA), и в сообществе INCA он известен как "День борьбы с нейроэндокринным раком".

Число случаев раннего рака выросло на 79% за 30 лет: шокирующие данные исследования26.09.25, 04:37 • 4854 просмотра

Павел Башинский

Общество
Карцинома
ЮНЕСКО
Рим
Европа
Будапешт