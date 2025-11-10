Международный день бухгалтерии, Всемирный день сирот, Всемирный день молодежи: что отмечают 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в мире отмечают Всемирный день пополнения счета, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, а также Всемирный день сирот, пишет УНН.

Всемирный день пополнения счета

Всемирный день пополнения счета – это ежегодный праздник связи с близкими и щедрости, который отмечается 10 ноября. Это день, посвященный мировому сообществу экспатов, признающий щедрость тех, кто поддерживает свои семьи и друзей дома, пополняя мобильные счета.

Концепция предоплаченных услуг мобильной связи появилась в 1990-х годах, когда мобильные операторы стремились расширить свой рынок. До этого времени мобильная связь предоставлялась преимущественно на контрактной основе, за исключением тех, кто имел плохую кредитную историю или не достиг 18-летнего возраста. С распространением предоплаченных мобильных телефонов возросла потребность в регулярном пополнении счета, особенно для тех, кто живет, как говорится, от зарплаты до зарплаты.

Осознавая финансовое бремя эмигрантов, которые часто отправляют средства своим близким, международная компания MobileRecharge в 2015 году учредила Всемирный день пополнения мобильной связи. Его целью было пролить свет на непоколебимую поддержку сообщества эмигрантов своим семьям и отметить их благотворительные поступки, которые часто остаются незамеченными.

Всемирный день сирот

Ежегодно во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Он был учрежден в США благотворительным фондом The Stars Foundation.

Первый государственный приют для детей-сирот был создан в 400 году нашей эры в Риме. Но о заботе государства о детях до 18 лет, оставшихся без родителей, были составлены законы еще у древних греков и евреев. В средневековье этой проблемой занимались церкви.

Критическое количество детей, оставшихся без родительского тепла и помощи, создалось в Европе в начале XVII века. Также тогда это усугублялось ужасными условиями проживания, что приводило к большой детской смертности.

Сейчас по всему миру создаются интернаты для сирот. Но большинство специалистов уверяет, что это является худшим вариантом для проживания детей. Ведь без постоянного контакта с близким взрослым и заботы ребенок не может всесторонне развиваться.

Целью этого праздника является донесение до людей разнообразных способов помощи детям, оставшимся сиротами в результате военных конфликтов, несчастных случаев, стихийных бедствий, или были оставлены родителями при рождении.

Международный день бухгалтерии

10 ноября каждого года мир отмечает Международный день бухгалтерии – это день чествования важной роли, которую бухгалтеры играют в деловом мире и нашей личной жизни. От тщательного отслеживания финансовых операций до стратегического консультирования по фискальным вопросам, бухгалтеры являются невоспетыми героями, которые обеспечивают финансовую ясность и стабильность и являются чрезвычайно важным звеном любого предприятия и бизнеса.

Известно, что бухгалтерия – древняя профессия, которая существует около 6 тысяч лет, первые представители профессии были еще в древнем Египте.

Корни бухгалтерского учета уходят в древние цивилизации, где древнейшие записи из Месопотамии около 5 000 лет до нашей эры свидетельствуют об использовании учетных систем для отслеживания храмовых ресурсов. С тех пор профессия значительно развилась, а самым заметным достижением стало введение двойной записи Лукой Пачоли в 1494 году, система, которая используется и сегодня.

Дата празднования посвящена дню опубликования книги Луки Пачоли "Все об арифметике, геометрии и пропорциях", в которой дается много информации относительно бухгалтерского дела. Из-за этого Пачоли считается отцом бухгалтерии.

День бухгалтера учредили в 1972 году как День бухгалтерской карьеры, но уже в 1976 году изменили название на более современное.

Всемирный день науки

10 ноября каждого года происходит международное празднование события Всемирный день науки за мир и развитие. Этот день подчеркивает важную роль науки в обществе и необходимость привлечения широкой общественности к обсуждению новых научных проблем. Он также подчеркивает важность и актуальность науки в нашей повседневной жизни. Учредить такой праздник решили в 1999 году на Всемирной научной конференции в Будапеште, однако официальное подтверждение события состоялось в 2001 году на генеральной конференции ЮНЕСКО.

Первый Всемирный день науки во имя мира и развития отмечался во всем мире 10 ноября 2002 года под эгидой ЮНЕСКО. В праздновании приняли участие многие партнеры, такие как правительственные, межправительственные и неправительственные организации, национальные комиссии ЮНЕСКО, научные и исследовательские учреждения, профессиональные ассоциации, средства массовой информации, преподаватели естественных наук и школы.

Теснее связывая науку с обществом, Всемирный день науки за мир и развитие имеет целью обеспечить информирование граждан о развитии науки. Он также подчеркивает роль, которую играют ученые в расширении нашего понимания удивительной, хрупкой планеты, которую мы называем домом, и в том, чтобы сделать наши общества более устойчивыми.

Этот День дает возможность мобилизовать всех участников вокруг темы науки на служение миру и развитию – от правительственных чиновников до средств массовой информации и учащихся школ. ЮНЕСКО настойчиво призывает всех присоединиться к празднованию Всемирного дня науки за мир и развитие, организовав собственное мероприятие или деятельность в этот день.

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи - это уникальное событие в календаре Католической Церкви, которое собирает молодых людей со всего мира, чтобы вместе праздновать свою веру. Основанный Папой Иоанном Павлом II в 1985 году, он стал мощным движением для духовного обогащения и культурного обмена.

Каждый Всемирный день молодежи отмечается определенной темой, выбранной Папой, которая направляет размышления и деятельность во время мероприятия. Кроме того, значительную роль играют такие символы, как Крест Всемирного дня молодежи и Икона Пресвятой Богородицы, которые путешествуют через континенты в принимающую страну, символизируя непрерывность и единство события.

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком – отмечается ежегодно 10 ноября, является жизненно важным глобальным событием, посвященным повышению осведомленности о недифференцированных раках, продвижению образования об этом заболевании, улучшению лечения и ухода за пациентами.

Нейроэндокринные опухоли – это разнообразная группа редких видов рака, которые возникают из нейроэндокринных клеток по всему телу. Из-за своей сложности и редкости их часто неправильно понимают и ставят неправильный диагноз.

Нейроэндокринные опухоли относятся исключительно к низкодифференцированным опухолям, высокой степени злокачественности.

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком – эта глобальная инициатива дает возможность людям со всего мира, пострадавшим от нейроэндокринного рака, собраться вместе в специальный день, повысить осведомленность и поделиться важными сообщениями, которые принесут пользу всему сообществу.

Этот день организует Международный альянс против нейроэндокринного рака (INCA), и в сообществе INCA он известен как "День борьбы с нейроэндокринным раком".

