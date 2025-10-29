В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
Киев • УНН
В Украине расширяют грантовую программу "Собственное дело", позволяя молодежи 18-25 лет получить до 200 тыс. грн на бизнес. С 2026 года увеличат размеры грантов, а также расширят поддержку для ветеранов и их семей.
В Украине расширяют самую массовую грантовую программу "Собственное дело". Молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
Детали
С 2026 года в Украине повысят размеры грантов в программе "Собственное дело":
- до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
- до 200 тыс. грн — за одно место;
- до 350 тыс. грн — за два.
Молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Предприниматели, успешно реализовавшие предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант. Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители, взрослые дети. А семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при условии создания новых рабочих мест.
Добавим
Грантовая программа "Собственное дело" — это составляющая политик поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Она уже помогла более 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.
Подать заявку и узнать детали можно через "Дію" или в центрах занятости.
Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку24.10.25, 17:09 • 3158 просмотров