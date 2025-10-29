$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 986 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 6650 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 15340 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 44154 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 31315 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 51619 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28929 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76638 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48620 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47457 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 31981 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 40983 просмотра
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа29 октября, 11:19 • 11385 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 16446 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 15813 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 44148 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 51615 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 41025 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76636 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 86839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Калифорния
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 5660 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 16479 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 49503 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 54855 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 36177 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
SpaceX Starship

В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В Украине расширяют грантовую программу "Собственное дело", позволяя молодежи 18-25 лет получить до 200 тыс. грн на бизнес. С 2026 года увеличат размеры грантов, а также расширят поддержку для ветеранов и их семей.

В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса

В Украине расширяют самую массовую грантовую программу "Собственное дело". Молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

Детали

С 2026 года в Украине повысят размеры грантов в программе "Собственное дело":

  • до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
    • до 200 тыс. грн — за одно место;
      • до 350 тыс. грн — за два.

        Молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Предприниматели, успешно реализовавшие предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант. Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители, взрослые дети. А семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при условии создания новых рабочих мест.

        Добавим

        Грантовая программа "Собственное дело" — это составляющая политик поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Она уже помогла более 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.

        Подать заявку и узнать детали можно через "Дію" или в центрах занятости. 

        Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку24.10.25, 17:09 • 3158 просмотров

        Антонина Туманова

        ОбществоЭкономика
        Кабинет Министров Украины
        Война в Украине
        Украина