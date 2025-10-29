В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса

В Украине расширяют самую массовую грантовую программу "Собственное дело". Молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

Детали

С 2026 года в Украине повысят размеры грантов в программе "Собственное дело":

до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн — за одно место;

до 350 тыс. грн — за два.

Молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Предприниматели, успешно реализовавшие предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант. Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители, взрослые дети. А семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при условии создания новых рабочих мест.

Добавим

Грантовая программа "Собственное дело" — это составляющая политик поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Она уже помогла более 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.

Подать заявку и узнать детали можно через "Дію" или в центрах занятости.

